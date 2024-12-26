台中烏日稻農林凡閔台日米賽摘雙金 盼珍惜土地

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（中央社記者楊淑閔台北26日電）農業部今天宣布，烏日稻農林凡閔今年繼獲農糧署「台灣稻米達人選拔」金牌，再勇奪日本「米・食味分析鑑定競賽國際大會」金賞獎。林凡閔說帶國旗前往，盼台灣人珍惜這塊土地。

農業部農糧署今天舉辦「113年台灣稻米達人之光表揚記者會」，宣布台中市烏日區稻農林凡閔在今年榮獲農糧署「台灣稻米達人選拔」香米組金牌後，又參加日本第26屆「米・食味分析鑑定競賽國際大會」，勇奪「都道府縣・海外地域代表」組金賞獎；並由農糧署長姚士源贈與匾額，肯定為「台灣之光」。

林凡閔說，2年前踏上日本，見證舉辦賽事的嚴謹、權威，加上有前輩謝美國曾參賽創下佳績，所以決定前往參賽，初衷是希望提升台灣米食安全與品質，赴日「2次都帶著國旗、農會會旗前往，就是希望台灣人珍惜自己這塊土地，所有農民、消費者一起為台灣加油」。

林凡閔原從事廣告業25年，心念年邁父母，他告訴中央社記者，10年前承襲父業開始栽種水稻，103年父親過世。接著，他將西裝內裡翻出來出示，可見西服店品牌布塊上繡有林凡閔父親姓名。

林凡閔說，父親留了2套訂製西裝給他，國、內外2度摘金，他各穿了一套出席。就像是他跟父親一起努力種好水稻、一起獲得國內外光榮的肯定。烏日區農會說明，這次參賽2000公斤有做成禮盒，已售罄，這次獲獎的米為「高雄147號」，還有2公斤裝150元真空包可購。

農業部次長胡忠一說，日本有1都1道2府43縣，共47都道府縣，且日本水稻1年1收，5、6月插秧、9、10月採收，約10、11月品評競賽；台灣1年2期作，林凡閔必須用6月收成水稻參賽，新鮮度在精緻競比下略差一截，能比日本47都道府縣勝出，水稻最高榮譽，實屬不易。

他指出，林凡閔是108年池上老農謝美國當年拿下「台灣稻米達人冠軍賽」冠軍後，再奪得日本第21屆「米．食味分析鑑定競賽國際大會」金賞獎紀錄的第2人；謝美國還謙虛地說，「農會說怎麼種、我就怎麼種」，這顯示國內水稻競賽制度與國際接軌，且台灣水稻有國際市場潛力。

胡忠一表示，林凡閔108年也以「台南16號」奪得台灣好米組冠軍，今年日本收成減少缺米，發現台灣米品質不輸又相對平價，今年有輸入，明年2、3月起將出口北海道。姚士源說，預計明年輸日3000多公噸。

農糧署稻作產業組組長陳祈睿說，111年出口日本2285公噸、112年645公噸，113年到11月止3055公噸。（編輯：李亨山）1131226