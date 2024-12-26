12強黃子鵬林岳平回母校五福國中 勉學弟妹堅持夢想

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（中央社記者林巧璉高雄26日電）台灣在世界12強棒球賽奪冠，感動全台。台灣隊投手黃子鵬、教練林岳平今天回到母校高雄五福國中分享，黃子鵬勉勵體育班學生「專注於每一天的練習，持續為夢想堅持。」

「餅總」林岳平與黃子鵬都畢業於五福國中，今天2人受邀回到母校參加感恩周，2人回饋發展基金給校內體育班，並在陶板上留下手掌印，將冠軍榮耀與學校分享。

林岳平接受媒體聯訪時說，國中是很艱難階段，心智還不是很成熟，對於未來也還很懵懂，但要堅持夢想，至於有沒有實現，只有自己去經歷才知道會不會實現，如果沒有實現，回頭看至少努力過。

林岳平也提及，別看黃子鵬看起來很陽光，其實他的個性很內斂，比賽時如果他坐在角落獨處，沒有人敢接近他，這時黃子鵬需要面對自己、面對世界各國強者，而最後榮耀是屬於大家的，「希望學弟妹也能跟子鵬一樣成為優秀選手」。

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黃子鵬則勉勵體育班學弟妹「專注於每天的練習」，他說，要知道自己每一天的練習是為了什麼，每天起床給自己一個小目標，也要去思考這些練習能幫助自己什麼，這是非常重要的，「因為在整個棒球生涯中一定會遇到高低潮，如果沒有清楚知道自己的方向，會容易被低潮給拉走，找不到站起來的力量。」

此外，黃子鵬也回憶國中時期嚴格訓練，並透露當時最怕教練說「4個椅子排出來」，這代表要把椅子排在本壘、一壘、二壘、三壘的位置，接著就是要跑球場至少10圈。（編輯：陳仁華）1131226

台灣在世界12強棒球賽奪冠感動全台，陣中投手黃子鵬（右起）、教練林岳平26日回到母校高雄五福國中分享，並在陶板上留下掌印，與學校分享冠軍榮耀。中央社記者林巧璉攝 113年12月26日