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明新科大阿曼學員結訓 深入了解台灣半導體技術

2024/12/27 13:11
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（中央社記者郭宣彣新竹縣27日電）明新科大受外交部委託辦阿曼半導體研習班，課程包含樣品製備、光罩設計等技術，並讓學員親手完成晶片封裝，來自阿曼王國的11名學員今天結訓，深入了解台灣半導體產業運作。

外交部委託明新科技大學「半導體人才培育基地」辦阿曼半導體研習班，共有來自阿曼王國的11名學員參與，今天舉辦結訓典禮，明新科大代理校長林啓瑞、外交部亞非司公使鄧盛平、國際合作發展基金會副秘書長李志宏等人出席。

明新科大國際事務處副處長薛家明告訴中央社記者，參與的11名阿曼學員，有的是還在就學的大學生、還有已就業的工程師，透過來台灣學習，能了解台灣在科技的發展與技術。

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電子工程系助理教授沈添賜接受中央社記者訪問說，課程強調理論結合技術實作，從樣品製備、光罩設計、光刻等技術，熟悉操作光學顯微鏡、掃描電子顯微鏡等高端設備，結訓後也學會完成晶片封裝。

學員艾碧兒‧伊薩（ABEER ISSA AL BALUSHI）向中央社記者說，她是GSME阿曼分公司的工程師，而在此次課程中從半導體材料、設備操作實際完成晶片封裝，是很特別的學習經驗，未來也期盼能到台灣工作，並再就讀相關半導體科技課程。（編輯：李錫璋）1131227

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