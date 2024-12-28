農業部：蘇治芬接任中央畜產會董事長
2024/12/28 10:31（12/28 10:38 更新）
（中央社記者吳欣紜台北28日電）農業部今天表示，前雲林縣長蘇治芬將接任中央畜產會董事長，期待蘇治芬持續為畜產會帶來嶄新格局與發展動力，積極協助畜牧產業穩健發展，實現經濟、環境與社會多贏局面。
前畜產會董事長林聰賢為進口雞蛋事件卸任後，由農業部次長杜文珍代理。
農業部表示，畜產會是畜產品產銷調節及督導禽畜產品衛生重要法人組織，扮演畜牧產業永續發展關鍵角色，將借重蘇治芬在政策推動及實務執行豐富經驗，推動畜產會組織改革，提升行政效能。
蘇治芬1953年生，曾任國民大會代表、行政院顧問、立法委員與雲林縣長，具專業行政管理經驗，深厚了解台灣農業及畜牧產業。
農業部表示，雲林作為畜禽產業重鎮，蘇治芬長期關注產業動態，致力推動環境保護、安全生產、自創品牌及國際行銷。
農業部說，蘇治芬任雲林縣長期間，推動畜產業場域環境改善，強調禽畜糞尿剩餘資源再利用，實踐循環經濟，協助建立全國性畜產品牌，帶領農民行銷產品到國內、外市場，拓展農產品國際競爭力。（編輯：李明宗）1131228
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