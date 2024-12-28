承傳齊柏林精神 看見環境生活節實踐台灣永續

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（中央社記者黃旭昇新北28日電）看見．齊柏林基金會今天啟動「看見環境生活節」，基金會董事長歐晉德表示，盼延續齊柏林關注台灣環境的精神，結合更多以永續為核心理念的夥伴，從生活中實踐台灣永續環境。

看見．齊柏林基金會發布新聞表示，持續走在守護環境永續道路，除承傳影像也以環境教育為主軸，讓這片土地的人以嶄新視角，審視家園處境。

基金會說，「看見環境生活節」從淡水這個低碳城市出發，用影像見證，以行動守護，倡議永續生活的美好，也對過世的齊柏林致敬，並延續環境永續的信念。

環境生活節今天在淡水觀潮廣場進行，民眾悠閒在草坪上席地而坐，享受微風輕拂，欣賞打擊樂團、愛樂管樂團，及屯山國小合唱團演出。晚間星空電影院，露天播放「看見台灣」紀錄片。

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歐晉德表示，盼透過環境生活節，呼籲更多人以行動實踐循環生活，起身關注台灣環境。另外，以更生動有趣環境教案，由淡水在地旅學堂，帶領民眾走讀淡水，以多元體驗活動，啟發環境永續的生活日常。

新聞稿說，今天環境生活節綠色市集，匯聚有永續概念的日常生活品牌夥伴，與手作DIY課程，帶給大家更多的綠色永續想像；藉此，反思保持與環境共存共榮的平衡狀態。（編輯：方沛清）1131228

看見．齊柏林基金會28日在新北市淡水區舉辦「2024看見．環境生活節」，在綠色市集中匯集了有永續概念的日常生活品牌夥伴以及手作DIY體驗等，盼帶給大家更多的綠色永續想像。（看見．齊柏林基金會提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年12月28日