首屆飛閱台灣攝影獎25件勝出 盼延續齊柏林精神

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北27日電）今天是導演齊柏林60歲冥誕，看見．齊柏林基金會舉辦首屆「齊柏林飛閱台灣攝影獎」頒獎典禮，計有25件獲獎作品。基金會董事、齊柏林之子齊廷洹說，盼延續父親熱愛土地精神。

看見．齊柏林基金會以傳承為使命，2021年啟動「尋找下一個齊柏林」計畫後，今年舉行「齊柏林飛閱台灣攝影獎」鼓勵以空拍視角記錄台灣，主題包含自然映像、人文紀實及地景紀實。其中，地景紀實類別，要求參賽者聚焦齊柏林曾拍攝地點，用影像創造對比、建立完整地景變遷樣貌。

齊廷洹接受媒體採訪時表示，這不只是攝影比賽，重要的是延續與傳承。他談及齊柏林對台灣的熱情與影像紀錄的執著，不希望台灣環境影像記錄因父親於2017年過世而中斷，希望每年都能透過這個平台，聚集更多影像愛好者繼續為台灣記錄。

這屆攝影獎收到3683件投稿，經專業評審團層層篩選，最終選出25件獲獎作品。首獎得主劉子正以「雲林台西海埔新生地」脫穎而出，他說，拍攝當天空拍機在強風中飛行不穩，一整天都是陰天，但因一抹穿透雲層的陽光，捕捉保安林與六輕煙霧交織景象，這也反映台灣西部沿海環境真實樣貌。

基金會在淡水「齊柏林空間」舉辦攝影展，展出所有得獎作品，展期到2025年1月24日，並將在全台各地巡迴展覽。

另外，第2屆齊柏林飛閱台灣攝影獎將在2025年第2季登場，基金會呼籲更多人關注台灣環境，也邀請更多創作者加入，用影像講述台灣故事。（編輯：戴光育）1131227