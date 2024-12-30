3歲不慎跌入油鍋 他穿壓力衣練習也不放棄桌球夢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北30日電）皓辰3歲時隨家人外出送菜，卻不慎跌入油鍋，導致全身35%面積深度燙傷。今年8歲的他仍要整日穿壓力衣，但他不僅加入球隊追桌球夢，更常在市場角落練習，立志成為國手。

皓辰的積極向上，讓他獲得陽光獎助學金「陽光獎」表揚，更成為此獎最年輕得主。他開心地說，要拿獎學金買好球拍、努力練習，爭取比賽好成績。皓辰的父母則希望大家能以同理心對待，不要歧視和帶有色眼光，讓孩子心靈再受傷害。

皓辰的父母在黃昏市場賣菜，從小便以市場為家；3歲那年，他隨家人外出送菜時，因店家地板油漬不慎跌入地上油鍋，導致左手、後背延伸至大腿35%面積深度燙傷。住院長達2個多月，歷經多次清創和植皮手術，左手肘更因疤痕無法彎曲，做過3次重建手術。

不料卻因蟹足腫體質，除植皮處，連取皮處都長厚疤，不僅晚上常常癢到不經意抓破皮、需每天按摩復健，如今8歲的皓辰，仍要整日穿著壓力衣以抑制疤痕增生。

喜歡打桌球的皓辰，上小學後加入球隊，即便因穿著壓力衣及疤痕牽制使蹲跑動作受限，且皮膚疤痕刺癢悶熱不適情形依舊，仍參與練習從不缺席，每天數百次蹲跳揮拍從不喊苦也不放棄，下課後總在市場一角持續練習，努力追求進步盼達到教練要求，更立志成為國手。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陽光基金會執行長舒靜嫻透過新聞稿表示，皓辰的身心重建過程中，基金會除提供經濟補助、物資等資源協助外，並有心理師長期陪伴，透過遊戲治療幫助改善常做惡夢的創傷反應、穩定情緒和心理發展。她期盼大眾一起為陽光孩子們加油，以同理、友善支持陪伴他們自信成長。

陽光基金會表示，為鼓勵顏損及燒傷學子克服逆境努力向學、勇敢追夢，自民國72年設立「陽光獎助學金」，並自110年增設「陽光獎」，鼓勵自己或父母正值傷病逆境，仍以正向態度面對考驗的陽光青年學子。今年全台各地共590名陽光學子獲頒獎助學金、10人獲得「陽光獎」肯定。（編輯：張雅淨）1131230