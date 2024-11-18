小陽光巡迴畫展 揮灑色彩魔法助燒傷顏損兒長出勇氣

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（中央社記者曾以寧台北18日電）燒傷顏損兒除醫療需求，心理重建也需關懷，陽光基金會與台灣輝瑞藥廠、9家醫院共同舉辦「神采輝陽、藝起有魔法」巡迴畫展，盼讓孩子自由揮灑心中所想，幫他們長出勇氣。

三軍總醫院副院長彭忠衎今天在三總醫院站開幕會上致詞指出，三軍總醫院燒傷中心長期致力為燒傷病患提供先進醫療服務，不僅有自動矽砂床與水療床等先進設備，在處理重大事故如2015年八仙塵暴事件上，團隊更迅速動員、成功救治50多名燒傷患者，實現全國收療病人最多、零死亡成果。

三總燒傷中心主任歐冠伶指出，醫院只能提供最前端治療，燒傷患者就算住院再久，大約半年就會出院，但後續面對疤痕生成，須長期復健與心理支持，尤其小朋友復原之路上，非常需要與陽光基金會等團體合作。

陽光基金會執行長舒靜嫻表示，基金會長期致力協助顏損或燒傷的孩子，他們在治療過程中需要多次重建手術，相當煎熬，卻同時也得面對社會因為不了解而產生的異樣眼光，因此基金會社工師、治療師、心理師等團隊協助他們心理重建；基金會也會以到校宣傳等方式，幫助更多老師、同學認識這些孩子所經歷一切。

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「幫助孩子長出勇氣，需整個環境的支持」，舒靜嫻說，透過作畫，陽光孩子們可以自由揮灑他們心裡感受、描繪自身處境，因此盼以「如果我有魔法」的作畫主題，讓孩子把自己心中對未來的想望、想達到什麼境界，或如果有魔法會想要有什麼樣作為，可以好好發揮。

輝瑞藥廠台灣區總裁葉素秋表示，透過藝術創作，不僅能幫助孩子找回自信，也讓人看到他們堅強生命力；輝瑞與陽光基金會合作印製小陽光桌曆已經十多年，更考量小陽光們就像畫家一樣，希望自己畫作被人欣賞，因此近2年更推展成畫展，從去年3家醫院巡迴，今年更到全台9家醫院展出，盼藉此讓社會各界一同關心這些孩子成長與心理重建。（編輯：陳仁華）1131118