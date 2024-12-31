清華大學研發暫停細胞運輸方法 可阻病毒入侵

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（中央社記者魯鋼駿新竹市31日電）清華大學分子醫學研究所特聘教授林玉俊研發「鉚釘系統」，可透過光照讓細胞內特定運輸泡泡暫停不動，能控制胰島素分泌、營養吸收或病毒入侵，為多種疾病治療帶來新希望。

國立清華大學今天發布新聞稿，林玉俊表示，細胞會以胞囊包覆要運送的營養、荷爾蒙等物質，讓運動蛋白沿著細胞「微管」運送這些泡泡，但由於運輸泡泡速度太快，向來是許多研究難題。

林玉俊研究團隊開發的鉚釘系統（RIVET）解決了這個問題，採用基改方式在特定的運輸泡泡及微管上產生不同的「生物膠水」，在特定波長的藍光照射下，泡泡與軌道就會像AB膠一樣黏合起來，像小說電影「哈利波特」中被下了定身咒一樣，暫停不動。

研究團隊透過動物實驗驗證此技術，原本不停蠕動的線蟲被特定波長的藍光照射後，細胞內負責傳遞神經訊息的突觸泡泡就不會動，一旦關閉光源，線蟲又恢復蠕動，顯示這項技術能精準且可逆地控制神經系統運作。

林玉俊說，如果將運輸泡泡放大成一輛汽車，它行駛的速度可達時速700公里，比高鐵還要快，研究團隊開發的鉚釘系統就如同車輛的急煞系統，可以在15秒內就讓運輸泡泡完全停下來。

新冠肺炎病毒就是靠血管收縮素轉化酶2（ACE2）泡泡進入人體內，林玉俊研究團隊已成功利用鉚釘系統關閉ACE2泡泡的運輸，以阻擋病毒入侵。

林玉俊指出，這項研究也可控制胰島素分泌、營養吸收與神經傳導，甚至阻止病毒入侵，為多種疾病治療帶來新希望，研究成果已登上頂尖期刊「先進科學」（Advanced Science）。（編輯：陳清芳）1131231