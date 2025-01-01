一貫道天皇學院8月停辦 剩43名學生

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（中央社記者陳至中台北1日電）受到少子女化影響，台灣不少大專走向停辦和退場，教育部今天證實，一貫道天皇學院自行申請114學年度起（今年8月）停辦，目前剩下43名學生，將輔導原校畢業。

教育部於去年底更新「大專校院校務資訊公開平台」統計，位於高雄市的一貫道天皇學院，可用資金在112學年度剩下新台幣1329萬元，名列全國資金最為吃緊的10所大專之一。

教育部向中央社證實，一貫道天皇學院自行申請自114學年度起（民國114年8月）停辦，經徵詢私校諮詢會，達成「原則同意」的決議，後續校方須於停辦計畫補充學生轉學安置措施等資料，再送到教育部停辦審議會審議。

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一貫道天皇學院創辦於104年，屬於宗教學校，目的是培養布道、道務經營人才。113學年度在學學生共43人，有專任教師5人、兼任教師1人、外籍專任教師1人。

教育部日前統計，113學年有22校停招或停辦，包括10所國中小、8所高中、4所大專。大專4校為位於彰化縣的明道大學、位於嘉義市的大同技術學院、位於高雄市的東方設計大學、以及位於雲林縣的環球科技大學。（編輯：李亨山）1140101