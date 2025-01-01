電信三雄統計跨年夜 網路傳輸量再創新高

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（中央社記者曾仁凱台北1日電）台灣民眾瘋跨年，電信三雄統計，2024年最後一夜，行動上網總用戶數、網路傳輸量再創新高。

中華電信表示，跨年當晚，行動上網總用戶數創新高。為此，中華電信總共動員近千名工程人員和30部以上行動車，確保民眾通訊品質。

中華電信統計，跨年日全台行動上網數據量超過前週同期耶誕夜約4倍，其中最受關注的台北101最HIGH新年城行動上網數據量超過耶誕夜約5倍、台中水湳中央公園跨年晚會行動上網數據量超過耶誕夜約5倍，高雄夢時代跨年晚會行動上網數據量更超過耶誕夜約11倍。

台灣大也表示，喜迎2024年最後一夜，台灣大網路傳輸量迭創新高。根據數據顯示，跨年夜全台平均行動上網流量為去年的2倍，全台流量增幅最高的區域則落在台北市的信義區。

午夜前後10分鐘的跨年「黃金祝福時段」，超過8成的台灣大用戶透過LINE、Facebook、Instagram等社群軟體大量發送祝福訊息、直播煙火及拍照打卡分享，大幅推升網路流量，5G網路流量同步飆揚，較平日成長3倍，創下新高。

除跨年夜網路流量大爆發，台灣大旗下MyVideo直播台中跨年夜晚會及天后張惠妹世界巡迴演唱會跨年倒數時刻等跨年盛事，帶動直播館進站流量較平日成長超過10倍。

遠傳統計數據顯示，跨年尖峰時段全台13大跨年熱區的整體網路使用量較平日成長3.5倍；其中照片、影片傳送及直播等數據上傳量更成長8倍。

其中全台熱門跨年區域前3名包括台北最HIGH新年城2025跨年晚會、台中麗寶樂園跨年演唱會、高雄夢時代跨年晚會，網路使用量均較平日時段成長6至12倍。（編輯：潘羿菁）1140101