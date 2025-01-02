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婦看5科拿20多顆藥漏吃 雞蛋回饋謝居家醫療照護

2025/1/2 11:20（1/2 12:16 更新）
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阿滿姨（化名）（左）因多種慢性病，在5個不同科別拿20多顆藥，但總因漏吃導致身體不舒服。員郭醫院居家醫療團隊為她整合藥物，也貼心為她排藥，阿滿姨總是拿自家雞下的新鮮雞蛋回饋團隊。（員郭醫院提供）中央社記者曾以寧傳真 114年1月2日
阿滿姨（化名）（左）因多種慢性病，在5個不同科別拿20多顆藥，但總因漏吃導致身體不舒服。員郭醫院居家醫療團隊為她整合藥物，也貼心為她排藥，阿滿姨總是拿自家雞下的新鮮雞蛋回饋團隊。（員郭醫院提供）中央社記者曾以寧傳真 114年1月2日
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（中央社記者曾以寧彰化2日電）阿滿姨（化名）因多種慢性病，在5個不同科別拿20多顆藥，但總因漏吃導致身體不舒服。員郭醫院居家醫療團隊讓她免再跑醫院，也貼心為她排藥，她總是拿自家雞下的蛋回饋。

今年77歲的阿滿姨平日以養雞為樂，以前家裡養了上百隻雞，她總喜歡自己照料，就算身體不好，得交由兒女照顧，也會自己拄著助行器去撒飼料。

隨著年紀越來越大，阿滿姨開始出現冠狀動脈心臟病、痛風、副甲狀腺亢進、骨質疏鬆和憂鬱失眠等種種毛病，輾轉在3間醫院、5個科別看診，近2年更因為甲狀腺、髖關節等問題動了3次手術，前前後後住了4、5次院，讓她越來越不想再住院。

因為幾次感冒，阿滿姨到離家較近的員郭醫院就醫，負責看診的家醫科主治醫師郭亭亞注意到她有多種慢性疾病，就醫要麻煩兒孫請假載她，從言談間得知她不喜歡跑醫院，因此提議「不然我去看你，比較快！」

「員自宅」在宅居家照護團隊在幾次訪視過程中，發現阿滿姨常常身體不舒服的原因，不是來自於沒有看醫生拿藥，而是因為漏吃或吃錯。原來因為拿的藥物林林總總有2、30顆，讓她不小心弄錯，因此團隊除了幫她整合藥物，也定期來幫她排到藥盒裡，而阿滿姨總是拿出自家雞下的新鮮雞蛋回饋團隊。

前陣子，阿滿姨發生泌尿道感染，團隊啟動在宅急症照護，連續5天每天到家中為她打抗生素治療。治療過程中，郭亭亞也開始和阿滿姨聊起「如果真的發生甚麼事，會想要怎麼選擇？」

阿滿姨想起，當年母親臥床18年，讓自己滿滿不捨，因此決定「不然我也來簽一簽好了」，完成預立醫療決定簽署，希望自己未來不要做太多緊急醫療措施。

見醫師來訪視，阿滿姨笑得很開心，直說麻煩「小郭醫師」來家裡看診後，不用再老是跑醫院，住在家裡接受照顧，不僅住得習慣，也比醫院寬闊、自由。

郭亭亞回想，剛開始認識阿滿姨的時候，阿滿姨整個人很鬱卒，反覆看醫生卻不知道身體發生甚麼事，如今慢慢恢復可以自己去餵雞的生活，讓阿滿姨的生活增添不少動力。

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員郭醫院「員自宅」團隊由急性後期照護與居家醫療2個團隊組成，院長郭鐘添坦言，其實做起來並不容易，但是非常有趣。

郭亭亞說，「員自宅」團隊的台語名稱，就是「真厝味」，而團隊收到最多的回饋也不是真專業，而是「真趣味」。這反映，團隊的目標就是讓患者就算生病了，也能在家好好生活，因此除了專業醫療外，更要考慮患者的需求與願望，設定復健目標，以阿滿姨為例，就是希望她能繼續照顧雞、在家好好生活。（編輯：管中維）1140102

有多重慢性病的阿滿姨（化名）（右）在5個不同科別拿20多顆藥，為她看感冒的員郭醫院家醫科主治醫師郭亭亞（左）注意到她就醫不便，提議「不然我去看你」，啟動居家醫療。中央社記者曾以寧攝 114年1月2日
有多重慢性病的阿滿姨（化名）（右）在5個不同科別拿20多顆藥，為她看感冒的員郭醫院家醫科主治醫師郭亭亞（左）注意到她就醫不便，提議「不然我去看你」，啟動居家醫療。中央社記者曾以寧攝 114年1月2日
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