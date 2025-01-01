老農害怕住院失去自由 居家醫療助在家溫馨道別

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（中央社記者曾以寧彰化1日電）邱邱伯長年堅持拒絕洗腎，害怕住院失去自由，更一度想要醫生「一針給他走」。員郭醫院團隊幫助83歲的他在家走完人生最後一段路，有家人陪吃飯、練痟話，讓他在溫馨中笑著離開。

種植芭樂、茄子和桔梗的農夫邱邱伯（化名），平常最喜歡騎機車四處晃，但因為患有慢性腎臟病，醫師數年前就勸他洗腎，2019年時，更因為頭頸癌到彰化基督教醫院動過手術。

家屬回憶，邱邱伯平常愛看八點檔連續劇，認為到醫院要插管、被五花大綁綁在床上，頭頸癌開刀的時候，也趁機請兒女帶他去看洗腎怎麼洗，但看完卻更不願意洗腎。後來病況惡化，他強烈表達「只想安靜地走」，更曾說出「想要醫生一針給我走」等話語。

員郭醫院家醫科主治醫師郭亭亞向媒體簡報分享，因邱邱伯開始出現想吐、疲憊、抽蓄等症狀，家屬到員郭醫院申請居家醫療。「員自宅」在宅居家照護團隊前往評估時，發現他腎絲球過濾率只剩1.8（正常應大於90），還有多項電解質不平衡、腎性貧血和低血鈣狀況，已是末期腎臟病。

除為邱邱伯施打紅血球生長激素，醫療團隊也考量他不喜歡吃藥，但對中醫治療接受度高，於是聯合在地中醫診所，把中醫師帶到邱邱伯家裡，為他針灸；而邱邱伯的家人，則就在他接受治療的同時，在一旁採收桔梗和芭樂。

113年10月間康芮颱風登陸那天晚上，邱邱伯突然發燒、畏寒、冷顫且意識改變。雖然彰化縣政府宣布停班停課，醫療團隊仍趕到邱邱伯家為他施打抗生素做緊急治療，但因他不想去醫院，團隊決定啟動泌尿道感染在宅急症照護，家人也都回家輪班看望。

在接受抗生素療程後，邱邱伯順利退燒，然而尿毒症狀仍惡化，因此團隊改採居家安寧計畫；幾天後的某個早上，邱邱伯「就在家裡騰雲駕霧而去」。

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「這讓我深刻感受到，什麼是溫暖的死亡」，從台北大醫院返鄉到地區醫院服務，投入家庭醫學和安寧緩和醫療，郭亭亞也對治療邱邱伯的經歷深刻。她回憶，當時邱邱伯的家人間，並沒有濃厚的悲傷，反而帶著各自的農產，聚集在他身邊，一起回憶邱邱伯一生中曾經帶給大家的禮物。

「身體的病很好醫、心理的病很難醫，如果沒辦法好好道謝、道別，會很遺憾」。邱邱伯的女兒說，從父親衰弱往生，剛好1個月的時間裡，家裡其實反而更加溫馨和諧；大家一起陪老人家吃飯、練痟話，不僅讓長輩最後可以笑著離開，連左鄰右舍看到，也覺得這樣很棒，原來死亡可以很溫馨、可以不用害怕。（編輯：李淑華）1140101

「員自宅」在宅居家照護團隊幫助83歲、有慢性腎臟病的老農邱邱伯在家走完最後一段路，邱邱伯家屬在他接受治療的同時，也於一旁陪伴。（員郭醫院提供）中央社記者曾以寧傳真 114年1月1日