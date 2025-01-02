80歲以上聘外籍看護免評 洪申翰允1個月交衝擊評估

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（中央社記者曾以寧台北2日電）80歲以上聘外籍家庭看護工得免醫療機構評估修法通過，民團憂引發搶工。勞動部長洪申翰今天允諾，1個月內就重症保障、國際競爭、國內價格戰等3大面向，交出衝擊評估報告。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請勞動部、衛生福利部、教育部就「推動友善職場、校園性騷擾與霸凌防治及長照悲歌並檢討現行長照制度缺失與長照3.0規劃」進行專題報告，並備質詢。

立法院日前三讀通過就業服務法部分修正條文，80歲以上聘外籍看護免巴氏量表。民進黨立委黃秀芳質詢時問勞動部是否在規劃配套措施，有沒有可能增加移工引進數量。

民進黨立委劉建國則表示，修法前不少民間團體憂心衝擊需要有人專責照顧的弱勢族群，或是對移工人權造成進一步侵害，如今修法木已成舟，詢問勞動部有什麼因應作為。

劉建國指出，家庭看護移工會不會大量轉移到健康、亞健康長者家庭；對於重度失能或身障者的照顧權益，也要思考該如何保障；此外，日本、韓國看護移工薪資都超過新台幣4萬元，台灣卻連3萬元都不到，要怎麼招募人，也是問題。

洪申翰答詢指出，台灣外籍家庭看護工薪資平均約2.2萬；勞動部一定會找外交部討論因應對策，跟來源母國討論是否可以再增加引進人數，但這牽涉來源母國的量能，因為每個來的看護工都需要在母國受訓，若受訓能量沒有提高，要把人數拉高，可能導致受訓品質下降，也恐衝擊來台後的照顧品質。

「這不是台灣政府想要進多少就進多少的問題」，洪申翰坦言，這也涉及跟其他國家間的競爭，日韓是以機構聘僱，薪資又是台灣2倍以上，台灣的薪資競爭力確實較低。

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目前國內聘僱狀況，洪申翰說明，外籍家庭看護工每年淨增加人數約1.2到1.3萬人，若以失能長者3成聘請家庭看護工的狀況來估算，53萬名80歲以上健康與亞健康長者若也有2到3成加入聘僱，需求將增加約16萬人。

對於如何幫助重度失能家庭，洪申翰表示，將與衛福部研議，是否能保障他們的聘僱優先權，避免搶工狀況。對於劉建國要求就重症的保障、國際競爭、國內價格戰3大方向提出衝擊評估報告，則允諾1個月交出。（編輯：陳政偉）1140102