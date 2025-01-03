即測即評技能檢定簡章發售 6日起受理報名

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（中央社記者吳欣紜台北3日電）勞動部技檢中心今天宣布，114年度即測即評及發證技術士技能檢定簡章今天起販售，報名從6日開始，今年將辦理托育人員、照服員、中餐烹調等76個丙級職類及6個乙級職類。

協助應檢人取得技術士證，增加就業機會，技檢中心推廣「即測即評及發證技能檢定」，並在全國各地，包括金門及離島地區共有171個即測即評及發證技術士技能檢定承辦單位，提供「簡章販售、報名、測試、發證」單一窗口全功能的快速檢定服務。

技檢中心表示，114年度即測即評及發證技術士技能檢定簡章今天起在全國全家超商及各承辦單位發售，報名期程則從6日起至10月15日止。

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技檢中心說，今年度辦理職類，包括托育人員、照顧服務員、中餐烹調、烘焙食品、移動式起重機操作-伸臂可伸縮（擬真系統）與重機械操作-挖掘機（擬真系統）等76個丙（單一）級職類與電腦軟體應用及數位電子等6個乙級職類。

另外，技檢中心也提醒，各承辦單位在年度內各梯次都同時受理免試術科者報名參加學科測試，包括冷凍空調裝修等129個丙（單一）級職類及107個乙級職類免試術科測試，假設是111、112、113、114年已取得該等職類術科測試及格成績者（即免試術科），可報名參加學科測試，經學科測試合格者，可即時發給技術士證，歡迎有意報檢的民眾踴躍報名參加。（編輯：管中維）1140103