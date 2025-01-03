加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

金門小三通每天增6航次 陳玉珍盼一次到位

2025/1/3 16:19（1/3 17:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨立委陳玉珍（左3）3日表示，交通部增加金門小三通航次後，雖能緩解春節疏運的運能壓力，但長期來說，113年小三通旅客已逾130萬人次，顯見成長迅速，仍盼交通部能夠「超前部署」，讓往來船班增班一次到位。圖為陳玉珍先前與交通部相關官員討論小三通增班事宜。（陳玉珍辦公室提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年1月3日
國民黨立委陳玉珍（左3）3日表示，交通部增加金門小三通航次後，雖能緩解春節疏運的運能壓力，但長期來說，113年小三通旅客已逾130萬人次，顯見成長迅速，仍盼交通部能夠「超前部署」，讓往來船班增班一次到位。圖為陳玉珍先前與交通部相關官員討論小三通增班事宜。（陳玉珍辦公室提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年1月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳玟嶸金門縣3日電）交通部航港局今天表示，因應金門小三通航線載客率上升，及春節連續假期旅運需求，14日起每天增加6航次；對此立委陳玉珍表示，盼「超前部署」一次到位達成1天往來36航次。

金門小三通自民國112年1月7日復航，出入境人次有上升趨勢，112年入出境人次約72萬，113年金門小三通入出境人次突破130萬人次；交通部航港局今天表示，自14日起「金門－廈門」航線每天增加4航次，「金門－泉州」航線每天增加2航次。

金門縣觀光處透過新聞稿表示，去年年底航港局公布金門小三通114年1月航班規劃，金廈航班維持往返20班，金門地方旅遊業者表示不符實際需求；縣府持續向中央爭取，表示為滿足春節疏運及金門舉辦馬拉松運能等需求，小三通仍有增班需求，交通部也已核定增班。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國民黨立委陳玉珍透過新聞稿表示，交通部增加航次後，雖能緩解春節疏運帶來運能壓力，但長期來說，113年小三通旅客已逾130萬人次，顯見成長迅速，希望交通部能夠「超前部署」，讓往來船班增班能一次到位。

陳玉珍也說，去年年底曾邀陸委會、交通部等協調增班事宜，會議中CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）等各業務單位也都表達可配合增班需求增派人力，因此盼交通部能繼續進行小三通增班評估規劃，早日達到1天往來36航次目標。（編輯：郭諭儒）1140103

#交通部航港局
#金門縣
#陳玉珍
#陸委會
#金門縣觀光處
#國民黨
陳玉珍
赴金參加130週年黨慶 朱立倫：黨員是最大力量綠批財劃法修法重北輕南 藍：綠執政縣市增711億元
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：