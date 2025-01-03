金門小三通每天增6航次 陳玉珍盼一次到位

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（中央社記者吳玟嶸金門縣3日電）交通部航港局今天表示，因應金門小三通航線載客率上升，及春節連續假期旅運需求，14日起每天增加6航次；對此立委陳玉珍表示，盼「超前部署」一次到位達成1天往來36航次。

金門小三通自民國112年1月7日復航，出入境人次有上升趨勢，112年入出境人次約72萬，113年金門小三通入出境人次突破130萬人次；交通部航港局今天表示，自14日起「金門－廈門」航線每天增加4航次，「金門－泉州」航線每天增加2航次。

金門縣觀光處透過新聞稿表示，去年年底航港局公布金門小三通114年1月航班規劃，金廈航班維持往返20班，金門地方旅遊業者表示不符實際需求；縣府持續向中央爭取，表示為滿足春節疏運及金門舉辦馬拉松運能等需求，小三通仍有增班需求，交通部也已核定增班。

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國民黨立委陳玉珍透過新聞稿表示，交通部增加航次後，雖能緩解春節疏運帶來運能壓力，但長期來說，113年小三通旅客已逾130萬人次，顯見成長迅速，希望交通部能夠「超前部署」，讓往來船班增班能一次到位。

陳玉珍也說，去年年底曾邀陸委會、交通部等協調增班事宜，會議中CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）等各業務單位也都表達可配合增班需求增派人力，因此盼交通部能繼續進行小三通增班評估規劃，早日達到1天往來36航次目標。（編輯：郭諭儒）1140103