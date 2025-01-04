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牡丹社事件俄羅斯軍官戰記 台學者取得中文授權

2025/1/4 18:25
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（中央社記者黃旭昇新北4日電）俄羅斯軍官捷廉季耶夫1874年來台灣觀察牡丹社事件，並蒐集港口、民情做成戰記報告；台灣學者今天表示，取得俄羅斯學者手抄重要檔案的中文授權，文件以客觀的角度彌補歷史拼圖。

國立台北教育大學兼任教授楊孟哲今天接受中央社記者電訪表示，1874年5月日本出兵攻打台灣牡丹社原住民部落。當年，捷廉季耶夫（Terenty'ev V.A.）奉命，並獲俄國駐北京領事館請求清政府許可，在福州港待命搭乘「白鼬號」（Gornostay）砲艇，駛抵台灣。

他說，軍官此行使命是觀戰、蒐集戰鬥史料，拜訪淡水，基隆、東港、打狗（高雄）、平安、澎湖等港口，蒐集港口商務資料情況，與台灣地方民情，瞭解清兵與日本人行動。此行，凸顯俄羅斯意識福爾摩沙的戰略重要。

楊孟哲表示，1874年農曆5月24日，捷廉季耶夫參訪日軍營瞭解戰備狀況，他向俄羅斯北京領事館提交「福爾摩沙日軍討伐狀況」。這份150年前的重要外交關係文件，目前存放在俄羅斯聖彼得堡海軍公文書館的「俄羅斯帝國外交資料庫」。

他表示，俄羅斯社會科學院東方所副所長劉宇衛（Valentin Golovache）積極爭取，突破限制，僅獲允許閱覽與手寫抄錄。

楊孟哲說，他去年12月專程前往俄羅斯，取得劉宇衛授權，計畫彙整後以中文發表。依據俄羅斯軍官觀察，當時清軍無足夠防衛準備，漢人與清兵對日軍無敵對態度；但日軍殺害排灣族人，真正的目標是想模擬1867年英國入侵衣索比亞事件，企圖佔領台灣。

這份戰記報告還記錄日軍前哨兵與排灣族在雙溪口戰鬥，1867年美籍商船羅發號（Rover）沉船事件等。

楊孟哲說，牡丹社事件是東亞史，甚至世界史上的重要關鍵事件，深刻影響後續歷史的發展，及清朝、日本兩方的對台政策。因原住民無文字紀錄，現存歷史多是日本觀點，俄羅斯戰記報告，是以第3方觀點角度紀錄，彌補不同的歷史觀點。（編輯：張銘坤）1140104

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