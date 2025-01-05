加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
冷氣團影響一週低溫探10度以下 北東9日起局部短暫雨
首頁 / 生活

國家公園署：重要溼地均依法保育 沒有設置光電場

2025/1/5 18:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北5日電）民眾投書指國內溼地遭濫設光電板破壞生態，黑面琵鷺只能飛往他處。國家公園署表示，依法劃設59處、共4萬餘公頃重要濕地都依法擬定保育利用計畫進行管理，沒有設置光電場，且民國113年國內黑面琵鷺數量也較112年增加。

有民眾投書媒體指出，西海岸的濕地與鹽灘地遭濫設光電板，導致黑面琵鷺食源遭大量限縮，儘管黑面琵鷺來台總量不變，停留時間卻大幅減少，反而香港及中國大陸東南沿海黑面琵鷺增加；原本是黑面琵鷺大本營的七股早已不復昔日盛況，光電板把有機世界覆蓋，黑面琵鷺只能飛往他處。

內政部國家公園署發布新聞稿表示，依濕地保育法目前劃設59處重要濕地，其中2處國際級、40處國家級與17處地方級溼地，面積共4萬2730公頃，都依法擬定保育利用計畫，進行濕地環境保育及利用項目管理，沒有光電設置踐踏珍貴濕地情形。

國家公園署說，濕地保育法施行以來，從未允許在國內其他重要濕地設置任何綠能設施。投書提到嘉義布袋、台南七股與高雄永安等鹽田設置光電場區域，都不是在依法劃設重要濕地範圍。

國家公園署表示，先前曾配合桃園農業博覽會新屋農博環境教育園區設置，同意在桃園新屋12-14號池（屬桃園埤圳重要濕地）設置示範光電設施，也屬示範性設施並嚴格監控管制。

國家公園署指出，依濕地保育法，重要濕地指具生態多樣性、重要物種保育、水土保持、水資源涵養、水產資源繁育、防洪、滯洪、文化資產、景觀美質、科學研究及環境教育等重要價值，依法經公開展覽、審議、評定及公告才能稱為重要濕地，這類型濕地在全國共4萬2730公頃，並非投書提到達40萬公頃。

國家公園署說，近期也積極協助彰化在地環保團體，申請彰化芳苑濕地進行審查。

國家公園署表示，目前最新調查資料顯示，截至113年12月台灣出現3205隻黑面琵鷺，相較112年同期增加176隻，較前次調查也增加125隻，沒有數量減少情形。

國家公園署強調，如果在重要濕地或其保育利用計畫範圍內，發生破壞生物洄游通道及野生動植物繁殖區或棲息環境等行為，將立即依濕地保育法裁罰。（編輯：林克倫）1140105

#公園
#光電
#彰化縣
#黑面琵鷺
#內政部國家公園署
#濕地保育法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：