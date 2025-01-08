75歲教授熱愛造飛機 開飛機圓最大夢想當生日禮物

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（中央社記者許秩維台北8日電）大同大學機材系講座教授賴光哲日前駕駛單引擎飛機在台東縱谷飛行，一生熱愛追飛機、造飛機的賴光哲，終於完成開飛機一生最大夢想，稱「這是送給自己的75歲生日禮物」。

大同大學今天發布新聞稿指出，大同大學機械與材料工程系講座教授賴光哲，從5歲開始看飛機，熱愛研究飛機的他，也在課堂上帶著學生造飛機；為了開真正的飛機，賴光哲於去年12月底參加安捷航空學校課程，接受2天的地面課程及1天模擬機課程，最後到台東豐年機場接受實際飛行訓練，飛行時數3小時。

正式飛行時，在教官陪同下，賴光哲駕駛4人座Diamond 40單引擎飛機翱翔天際。他說，駕駛飛機與在地面上飛遙控飛機是一樣的，最重要的是不管爬升、平飛、轉彎或下降，一定要適當控制油門，維持一定速度。

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賴光哲提到，起飛後飛行90分鐘，以飛行速度90knot（相當於150公里時速），在台東縱谷3500呎高度任意飛行，雖在高空中感覺不出速度的快，還多次嘗試touch and go，也就是降落後馬上又起飛，但這趟飛行仍完成他這一生最大夢想。

雖然是第1次駕駛飛機，但對於一輩子都在追飛機的賴光哲而言，已經在心裡練習過無數次，就等著開飛機夢想成真的這一天，這次完成開飛機夢想，他也稱「這是送給自己的75歲生日禮物」。（編輯：陳仁華）1140108