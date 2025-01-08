六龜高中生上台大 陳其邁喊話：你很棒值得更多肯定

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）高雄市六龜高中學生翼友福透過希望入學管道，錄取台大社會系，卻遭網友嘲諷。市長陳其邁說，翼友福非常努力，也讓人心疼，真的值得更多肯定與鼓勵。

學生翼友福透過「台大希望入學」管道，錄取台大社會系，成為六龜高中創校以來首名上台大的學生，獲得許多媒體報導，卻遭部分網友嘲諷「原來考上的是沒那麼優質的社會系」等語。

陳其邁昨晚在臉書（Facebook）發文表示，翼友福自幼雙親離世，由祖父母撫養長大的他，一路就讀六龜國小、就近入學六龜高中國中部，可以入學雄中，不過卻選擇留在六龜高中就讀。

翼友福家境困苦卻積極樂觀，自學最喜歡的HIP-HOP及英文之外，也擔任高雄市第七屆少年代表，更參與客家青少年國際事務訪問團甄選，代表台灣出國訪問。

陳其邁說，為讓偏鄉得到更好資源，翼友福選擇台大社會系就讀，也讓網路上有不同的聲音，但就如六龜高中校長楊茂青所說，六龜高中位處偏鄉（教育部定義「極偏」），資源不多。

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陳其邁指出，翼友福放學後留校晚自習至9時，返回宿舍自行打理生活起居；在校成績名列前茅，爭取各項獎助學金維持生活，並積極參與各項校內外事務。

陳其邁說，翼友福非常努力、也讓人心疼，「我想要特別和友福說，你很棒！真的值得我們大家更多的肯定與鼓勵。」（編輯：陳仁華）1140108