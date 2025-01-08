「台電版奧運」登場 亞運國手、英文老師變身蜘蛛人

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（中央社記者林巧璉高雄8日電）號稱「台電版奧運」的2025年台電技能競賽今天開跑，全台75個單位、1255名台電人同場較勁，競賽者包括曾奪下亞運獎牌棒球國手、英文老師及婚紗攝影轉職的女性工作者。

台電今天在高雄訓練中心舉辦技能競賽，今年有全台75個單位，共1255名台電人，要在32類競賽項目中大展身手。台電董事長曾文生表示，台電技能競賽從1969年開始舉辦，也正是他出生那年，這個競賽歷史悠久，也彰顯台電人精神。曾文生也在競賽現場，體驗第一線人員現場搶修作業。

台電各區處第一線工作人員身經百戰、臥虎藏龍，台電棒球隊員蔡偉凡也是此屆競賽選手，他曾代表台灣奪下2018亞運棒球銅牌，今年1月將退役，目前已投入台電搶修工作。

蔡偉凡說，台電對球隊球員相當照顧，先前已接受台電電力技能受訓並取得相關證照，「打球可能有時間適應，但搶修電力是很危險的，沒有嘗試錯誤的機會，一不小心會造成自己和其他人危險，一定要非常專注」，去年3場颱風搶修經驗，也讓他增加不少實戰經驗。

另一名選手、前台電棒球隊員吳明儀，過去曾與「台灣隊長」陳傑憲一起效力於台電棒球隊，吳明儀投入電力工作9年，工作技能、態度備受肯定，去年競賽獲得第3名。吳明儀接受媒體聯訪時說，這次和棒球隊學弟一起挑戰「配電外線類團體組」競賽，希望能奪下冠軍，為棒球隊爭光。

台電表示，備受矚目的「配電外線團體組」有超過百名選手參與，參賽者須身穿重達11公斤裝備，爬上9公尺高電桿，化身「桿上蜘蛛人」與團隊夥伴共同完成近2小時搶修模擬。

北北區處姊弟檔蔡羽倫、蔡羽值共組團隊至高雄比賽，蔡羽倫原本從事婚紗攝影工作，本身熱愛戶外運動，在2023年決定轉職與弟弟蔡羽值一起考進台電，今年首度組隊參賽。蔡羽倫說，與弟弟在同一個工作團隊，常相互分享工作經驗，彼此學習。

新營區處何孟穎入行8年，已有超過10張專業證照，同時有起重機、堆高機等大型機具駕駛執照，家中3代都是台電人，何孟穎說，自己很喜歡體驗各式工作，過去曾在超商、咖啡廳工作，也當過英文老師，後來發現自己坐不住，聽爸爸意見考取台電。

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何孟穎說，阿公、爸爸都在台電工作，每天都會提醒安全重要性，去年颱風山陀兒後至高雄支援，在電線桿上看到滿目瘡痍景象，深知搶修工作辛苦，每天在桿上10多個小時對體力也是硬仗，但在復電那一瞬間，非常有成就感。

台電說明，技能競賽也設置示範亮點，展現台電參考日、韓經驗，針對架空配電線路研發的「橫向互連裝置」，當線路遇天災、外力或設備因素造成斷裂，可防止受損線路掉落路面，有效降低道路交通事故發生機率，今年起針對人口密集、交通要道及高雷擊、鹽塵害區域等逾1500處陸續裝設。（編輯：陳仁華）1140108