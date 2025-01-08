國1桃園交流道新設北上匝道助車流 環差過關

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（中央社記者張雄風台北8日電）環境部環評大會今天審查國1五楊路段拓寬環差案，將於桃園交流道新設北上匯入匝道。環委確認新設匝道對車流助益、並要求移補植樹木應納入監測計畫後，建議本案補充修正通過。

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第26次會議，審查「國道1號五股至楊梅段拓寬工程可行性研究替代方案環境影響說明書第6次環境影響差異分析報告（桃園交流道增設北上匯入匝道）」。

開發單位交通部高速公路局表示，本次申請變更於國道1號桃園交流道增設北上匯入匝道銜接五股至楊梅段高架，新增匝道總長度約1.3公里。

高公局指出，匝道銜接工程主要位於集散道路與五楊高架外側路肩，不影響主線車流及服務品質；匝道部分墩柱坐落於桃煉廠區內，該區並無廠房，僅影響少部分管線及廠區道路，已於去年3月27日召開協調會議，中油公司正辦理管線遷移，預計115年9月完成；高公局會持續與中油公司保持聯繫。

高公局表示，為改善國1桃園交流道北上平面段壅塞，已啟動林口及五股交流道改善工程，配合本計畫適當分流車流，可提升整體國道1號服務水準；新增匝道後使平面服務水準有所提升，整體平面及高架平均速率由每小時62.3公里提升為每小時74.5公里。

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由於本案經查可能擾動區域為現有國1邊坡，初估受影響樹木約20株，優先扣除樹型不良及先驅樹種後，針對胸徑大於10公分樹種進行移補植。環評委員則要求移補植樹木存活率監測3年，納入監測計畫。

會中未再新增其他建議，本案經環委閉門會議討論後，同意補充修正通過。（編輯：李亨山）1140108