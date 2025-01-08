加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
麻疹中部醫院群聚擴大民眾爭打疫苗 疾管署：大流行機會不大
首頁 / 生活

國1桃園交流道新設北上匝道助車流 環差過關

2025/1/8 15:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北8日電）環境部環評大會今天審查國1五楊路段拓寬環差案，將於桃園交流道新設北上匯入匝道。環委確認新設匝道對車流助益、並要求移補植樹木應納入監測計畫後，建議本案補充修正通過。

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第26次會議，審查「國道1號五股至楊梅段拓寬工程可行性研究替代方案環境影響說明書第6次環境影響差異分析報告（桃園交流道增設北上匯入匝道）」。

開發單位交通部高速公路局表示，本次申請變更於國道1號桃園交流道增設北上匯入匝道銜接五股至楊梅段高架，新增匝道總長度約1.3公里。

高公局指出，匝道銜接工程主要位於集散道路與五楊高架外側路肩，不影響主線車流及服務品質；匝道部分墩柱坐落於桃煉廠區內，該區並無廠房，僅影響少部分管線及廠區道路，已於去年3月27日召開協調會議，中油公司正辦理管線遷移，預計115年9月完成；高公局會持續與中油公司保持聯繫。

高公局表示，為改善國1桃園交流道北上平面段壅塞，已啟動林口及五股交流道改善工程，配合本計畫適當分流車流，可提升整體國道1號服務水準；新增匝道後使平面服務水準有所提升，整體平面及高架平均速率由每小時62.3公里提升為每小時74.5公里。

google news透過 Google News追蹤中央社

由於本案經查可能擾動區域為現有國1邊坡，初估受影響樹木約20株，優先扣除樹型不良及先驅樹種後，針對胸徑大於10公分樹種進行移補植。環評委員則要求移補植樹木存活率監測3年，納入監測計畫。

會中未再新增其他建議，本案經環委閉門會議討論後，同意補充修正通過。（編輯：李亨山）1140108

#高公局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：