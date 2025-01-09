台大醫院遠距照護新系統 AI關鍵字預測急診風險

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（中央社記者沈佩瑤台北9日電）超高齡化社會，遠距照護成重要居家模式。台大醫院最新「智慧語音急診預測系統」，將與患者、照護者間對話轉為文字，透過關鍵字預測病患2週內發生急診事件機率，準確率近90%。

台大醫院、中華電信攜手打造第4代即時同步遠距照護平台「智慧語音急診預測系統」，日前獲第21屆國家新創獎「臨床新創獎」，今天舉行記者會分享成果。

台灣正式邁入超高齡化社會，台大醫學院副院長、台大醫院內科部暨遠距照護中心主任何奕倫指出，多重共病患者越來越多，且常因各器官系統疾病突發，造成住院或死亡風險較一般病患高。

何奕倫表示，智慧語音急診預測系統可以分析對話中的關鍵字，像是血壓等有效的常規生理數據，即早預測出應該要送急診的病人，減少不必要的併發症。

他以急性心肌梗塞為例，若能趕在黃金6小時內介入，就有機會打通血管，而智慧語音急診預測系統能準確判斷出來有急診需求的病人，區分出風險高低，讓病人分流並在更短時間內得到精確治療，不但減少病人急診造訪率，也因即時反應，降低住院時間或死亡風險。

遠距照護中心醫師洪啟盛簡報說明，台大醫院遠距照護中心自2009年8月成立至今，15年來累積約54萬通電話、照護7000多名患者，這次與中華電信合作，導入中華電信多語言、醫護優化語音辨識技術，進行AI語音辨識模型訓練，可辨識大量中文、英文、台語、外籍看護中文口音、醫學名詞、藥品中英名稱等，同時將語音轉成文字。

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洪啟盛解釋，透過自然語言處理、語意分析技術及整合護理紀錄，AI可以據此監測並預測病患2週內發生急診事件機率，系統預測準確度約近90%。中心已發表多篇論文證明遠距照護可改善病患血壓、降低死亡率、減少急診就醫次數及住院次數與天數。

台大醫院院長吳明賢表示，遠距照護可以打破時間及空間限制，讓病人享有更好照護品質，還可以改善存活，且數位醫療的升級，除了讓流程迅速、減少醫護文書作業時間之外，更重要的是要提升病人的安全及品質。（編輯：管中維）1140109