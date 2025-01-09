春節將至 王正旭邱泰源籲接種流感疫苗強化防疫

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（中央社記者王揚宇台北9日電）醫師出身的民進黨立委王正旭與衛生福利部長邱泰源等人今天說，農曆春節將至，請符合資格的民眾盡速接種流感或新冠等疫苗，保障自身與家人健康，平安過年。

至於麻疹部分，衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞說，國內兒童的麻疹疫苗接種完成率達98%，只要接種率達95%以上，就不會有大流行，因此民眾可以完全放心，台灣不會有麻疹大流行。

王正旭今天與邱泰源、羅一鈞及醫師公會全聯會秘書長暨新北市醫師公會副理事長張必正、基隆市醫師公會理事長王俊傑、台北市醫師公會理事劉漢宗、桃園市醫師公會理事長吳家淦在立法院召開「全民健康過好年，強化防疫趁節前」記者會。

王正旭表示，這次春節假期共9天，不少民眾有出國旅遊、返鄉拜年等聚會行程或計畫，為避免因為密集接觸造成傳染，加上目前疫苗接種率仍有加強空間，呼籲民眾趁春節前盡早接種流感或新冠等疫苗。

邱泰源指出，從2018年以來，每到春節前，醫師公會全聯會就會邀請各地公會和衛福部疾管署，共同召開春節防疫記者會，讓民眾了解正確的防疫資訊，並透過和醫師公會的公私協力，守護民眾健康。

邱泰源表示，今年能維持這樣的傳統，相信無論在防疫資訊、醫療體系準備及政府防疫政策落實上，都非常有意義，期盼透過各界共同努力，讓全國人民都能健康過好年。

羅一鈞指出，台灣將面臨農曆春節假期，現在首當其衝、威脅最大的疫情還是流感，最近媒體也報導日本流感大爆發，而不管在中國、日本還是台灣，目前呼吸道病毒引起的疫情，排名第一的就是流感，強烈呼籲民眾趕快打流感疫苗，從1月1日開始，衛福部開放全民都可以接種流感疫苗。

羅一鈞表示，目前流感疫情狀況，上週就診人次是12.7萬人次，將於春節前後達到最高峰，單週恐上看15萬人次，如果有更多人接種疫苗，讓得流感掛病號的人數降低，就不用擔心醫療量能。

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羅一鈞說，目前65歲以上長者的流感疫苗接種率為45%，與設定的目標55%還有差距，而長者在流感大流行時首當其衝，呼籲長者在春節前盡快打疫苗，而新冠疫情目前處於相對低點，藥物儲備也相當充足，民眾可以放心。

張必正表示，預防勝於治療，因此春節前2週的現在，正是最適合接種流感疫苗的時間點，而春節易發的流行病中，還需要注意肺炎鏈球菌，特別容易發生在幼兒和長者等高風險群，也呼籲相關族群盡快施打肺炎鏈球菌疫苗。（編輯：楊蘭軒）1140109