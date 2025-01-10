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台鐵春節再加開24班列車 1/14開放訂票

2025/1/10 09:49
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（中央社記者汪淑芬台北10日電）台鐵公司今天宣布，因應114年春節連續假期疏運，1月24日、25日及29日至2月2日共7天，全線再加開各級列車24班列車，14日0時起開放訂票，相關訊息明天起可於台鐵官網查詢。

台鐵去年12月已公布114年春節全線加開各級列車共計302班，今天宣布加開24班。

台鐵發布新聞稿，再增開的24班列車中，16班為對號列車，8班為全車自由座列車，整體春節連假運能較平日增加9.2%，較去年春節增加3%。

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台鐵表示，為有效提升疏運量能，服務國人返鄉出遊需求，已規劃於1月25日及1月31日至2月2日計4天，西線加開七堵往返高雄EMU3000型自強號「全車自由座」列車8班，自由座車廂調整為12節（第1至12車），並採總量管制方式發售自由座乘車票，維護旅客搭乘品質。開放於乘車前4日（含當日）於台鐵公司官網、車站窗口及多功能自動售票機預購。

另外，為擴大西部幹線台北、台中地區返鄉、出遊的軌道運輸服務，台鐵這次春節疏運開行台北往返台中直達車39列次，主要停靠台北、板橋、豐原、台中、彰化等站，大幅縮短台北與台中間行車時間於2小時內，滿足台北、台中及彰化地區往返的旅運需求。（編輯：管中維）1140110

#台鐵
#春節
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