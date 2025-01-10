迪化年貨大街將登場 迎30週年推系列主題

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（中央社記者劉建邦台北10日電）台北迪化年貨大街11日登場，北市商業處指出，年貨大街全面禁菸，且會派員取締，適逢年貨大街30週年，推出一系列主題；轄區警分局規劃從中午12時起管制迪化街1段等路段。

台北市政府商業處今天表示，「2025台北年貨大街」11日登場，活動至27日止，今年適逢台北年貨大街30週年，規劃以「年貨三十」的一系列主題，且首次推動在年貨大街期間全面禁菸，市府局處將共同執行稽查取締。

此外，台北年貨大街將與10大商圈祭出百店辦年貨、享優惠行銷活動，更推出30處打卡點及活動點等，盼讓消費者可開心逛街，並設置頗受好評的免費接駁專車。

商業處指出，今年年貨大街活動特別與藝術家合作，透過大稻埕在地產業為元素，在迪化街商圈南北街與永樂廣場設置月下談心、布花蛇等5組造型巨偶，活動期間還可蒐集與巨偶同款的特色明信片。

商業處表示，為讓消費者放心採買，法務局消保官與衛生局、環保局等單位將對迪化年貨大街查核及輔導食品安全、環境清潔、消防安全、商品標示等，期盼提供民眾安全及衛生的年節食品採購場所。

另一方面，台北市警察局大同分局對迪化年貨大街規劃交通管制措施，從11日至27日止的中午12時至凌晨零時，管制迪化街1段（南京西路至歸綏街）。

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警方說，附近路段包含民樂街、歸綏街、民生西路等都有規劃時段性彈性交通管制措施，且會針對車多路段適時啟動交通快打。

警方表示，年貨大街周邊停車場費率將調整為每小時新台幣80元，為減輕民眾負擔及提升採購年貨便利性，建議多使用北市府規劃免費接駁專車服務。（編輯：方沛清）1140110