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三貂角燈塔點燈將90年 1/11起影像文物展免費參觀

2025/1/10 18:33（1/10 19:06 更新）
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交通部航港局9日表示，為慶祝三貂角燈塔5月1日點燈將滿90年，特以「極東之光–三貂角燈塔」為主題舉辦三貂角燈塔故事、文物與影像展，11日起免費開放民眾參觀。（航港局提供）中央社記者汪淑芬傳真 114年1月10日
交通部航港局9日表示，為慶祝三貂角燈塔5月1日點燈將滿90年，特以「極東之光–三貂角燈塔」為主題舉辦三貂角燈塔故事、文物與影像展，11日起免費開放民眾參觀。（航港局提供）中央社記者汪淑芬傳真 114年1月10日
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（中央社記者汪淑芬台北10日電）交通部航港局今天說，慶祝三貂角燈塔於今年5月1日點燈將滿90年，11日起舉辦影像文物展，民眾可免費參觀。

航港局發布新聞稿，慶祝三貂角燈塔於5月1日點燈滿90年，以「極東之光-三貂角燈塔」為主題，舉辦三貂角燈塔故事、文物與影像展，11日起開放免費參觀。

航港局說，這次展覽內容包含7項主題，其中「日籍船舶船難的肇始」，是介紹三貂角燈塔的興建，肇始於日治時期曾發生日籍船舶「撫順丸」及「華南丸」於三貂角附近海域觸礁沉沒事件。

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展覽也可見到燈塔珍貴老照片、燈塔歷史檔案、主題郵票、國慶禮賓帽及海關時期燈塔人員制服等。

三貂角燈塔於1935年點燈，迄今90年，是台灣本島極東的燈塔。二戰期間，三貂角燈塔成為盟軍空襲轟炸的目標，罩頂和部分透鏡均有明顯彈痕，留下戰爭的烙印。戰後，受損的三貂角燈塔於1946年修復後重啟亮燈，因其位居國防軍事重要地位被列為禁區，直至1992年才對外開放參觀。（編輯：陳政偉）1140110

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