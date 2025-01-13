青森睡魔燈籠展台南登場 名師作品過年原汁原味亮相

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）台南民間發起青森睡魔燈籠展，安排日本青森睡魔祭燈籠師傅諏訪慎設計的蛇年燈籠來台，首站將在台南市北區開基玉皇宮展出，讓民眾過年不出國就能欣賞原汁原味日本睡魔燈籠。

北區區長潘寶淑告訴中央社記者，日本青森是台南友好城市之一，「青森睡魔祭」是日本具代表性祭典之一，每年吸引逾300萬人次遊客，能在2025年開春舉辦睡魔燈籠展，為府城建城300年揭開活動序幕，意義非凡。

潘寶淑指出，此次展覽是由居住於青森的台灣人黃筱雯（筆名：下町貴族）擔任統籌，透過睡魔愛好會等民間團體及人士協助，促成睡魔祭燈籠師傅諏訪慎作品來台展出，也感謝開基玉皇宮管理委員會提供場地並贊助經費，將於26日下午7時舉行點燈儀式，展出期間至2月12日。

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協辦單位成功大學踏溯台南辦公室人員楊一樂表示，關於青森睡魔起源，曾有一說是為嚇阻敵人對軍隊偷襲，同時亦保衛自己領域，具有兵防作用，而台南市北區部分區域為舊城區鎮北坊所在，在清朝時設置總兵鎮署，而且製造水師船隻的道廠也是在此區域。

楊一樂指出，北區自強街舊稱大銃街，起因為林爽文事件後，1725年台南城改建為磚石城，於小北門至大北門段設置大砲防禦而得名，本次睡魔燈籠展示地點玉皇宮位於府城七丘之一的「尖山制高點」，位置點剛好與總兵鎮署平行，可藉由兵防與城防關聯性進行台日民間文化交流。（編輯：陳仁華）1140113