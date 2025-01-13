經部：水電皆無漲價方案 春節油價只跌不漲

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（中央社記者曾智怡台北13日電）有關媒體報導水電雙漲可能，經濟部今天表示，台電與台水目前並無漲價方案，水利署與台水正依指示檢討水價結構及成本，而計算合理水價也不代表漲價，國營事業仍會考量民生物價穩定、使用者付費等原則。

另外，為讓民眾好過年，中油在春節假期連續2週，汽柴油價格將以「上漲不調、下跌調」原則辦理，至2月底民生用天然氣價格及桶裝瓦斯價格亦維持不調漲。

經濟部國營司透過新聞稿表示，日前行政院長卓榮泰有鑑於台灣水價已31年未調整，考量時空環境及供水的成本結構均較以往大為不同，指示經濟部應適時檢討水價的合理性；但水價是否調整及如何調整尚無定論，經濟部已責成水利署及台水公司在3個月內提出完整分析。

經濟部指出，若有調整需要，亦必須有合理的調整方案，例如採取分級銷售機制，落實照顧民生、穩定物價以及使用者付費等原則。

除了水電價格尚在研議並未調漲外，經濟部表示，為了讓民眾過個好年，已責成中油、台水及台電公司服務不中斷，並要求中油在春節假期連續2週（114年1月27日及2月3日），汽柴油價格採取「上漲不調、下跌調」原則辦理，至114年2月底的民生用天然氣價格及桶裝瓦斯價格亦將維持不調漲。

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此外，民眾春節期間至中油直營站洗車，也維持優惠價不調漲。

為了穩定民生物價，經濟部也責成台糖公司民生用小包砂糖維持每公斤36元，沙拉油3公升小包裝建議零售價每瓶也維持169元不變，滿足一般家庭日常生活所需，並承諾在今年2月底前均不調漲，同時在台糖自有通路設平價專區。（編輯：林興盟）1140113