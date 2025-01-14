清晨輻射冷卻日夜溫差大 晚起降雨機率由南往北漸增

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（中央社台北14日電）氣象署表示，今天清晨輻射冷卻影響各地仍偏冷，西半部及東北部低溫普遍攝氏12至14度，花東15、16度，其中台南以北及花蓮局部近山區及空曠地區有10度左右或以下氣溫，新竹近山區恐有6度左右或以下氣溫；白天相對溫暖日夜溫差大。

中央氣象署指出，白天相對溫暖，各地高溫約21至24度，日夜溫差大，請多留意；澎湖15至18度、金門11至20度、馬祖11至15度。

白天水氣偏少，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，晚上開始南方雲系北移，加上深夜過後大陸冷氣團南下、東北風增強，降雨機率由南往北逐漸增加，南部地區、中部山區、澎湖及東半部、北部地區有局部短暫雨，中部平地也有零星短暫雨，金門及馬祖則為多雲。恆春半島有較強陣風，多留意。

近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑，上山活動務必注意安全；明晚起，中部以北3000公尺以上高山，也有降雪機率。

由於夜晚、清晨天氣寒冷，農漁養殖業及山坡地作物應注意防範寒害；使用瓦斯熱水器具，留意通風，以避免一氧化碳中毒；家中若有年長者、孩童或心血管疾病患者，應特別注意保暖。

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根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天高壓出海至高壓迴流，環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積。

花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1140114