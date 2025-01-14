長榮航空、航勤、倉儲獲IATA鋰電池客貨雙認證

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（中央社記者汪淑芬台北14日電）長榮航空股份有限公司今天發布新聞稿表示，攜手長榮航勤股份有限公司與長榮空運倉儲股份有限公司，獲國際航空運輸協會（IATA）CEIV鋰電池客、貨運雙認證，為台灣首家。

長榮航空說，鋰電池運輸需求持續增加，考量安全，攜手系統公司採取更嚴格標準，從訓練、自我監測到風險與品質管理，確保符合國際規範，降低運輸風險，提升鋰電池運輸可靠性。

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長榮航空表示，認證範圍涵蓋客運、貨運與地勤作業各環節，在客運領域中涵蓋旅客行李檢查、飛行員與空服員應變訓練及航機滅火設備完善；貨運領域強化鋰電池貨物儲存、裝卸及運輸管理，全面性作業體系遵循IATA最嚴謹標準，確保貨物與行李運輸安全。

長榮航空說，這次以「零缺點」標準通過CEIV（Center Of Excellence for Independent Validators）鋰電池認證，為繼2021年與2024年取得CEIV Pharma冷鏈藥品認證後，成為台灣首家同時擁有鋰電池與冷鏈藥品雙認證的航空公司。（編輯：李明宗）1140114