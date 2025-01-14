屋頂破洞木板擋寒風 助弱勢長者修繕面臨物價窘境

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（中央社記者曾以寧台北14日電）李阿姨2年前老伴離世，獨居在屋頂破洞、沒有窗戶玻璃，也沒有熱水的磚房裡做回收。活力老化推展協會攜手花木蘭協會助她修屋，但因物價飛漲，面臨修天花板就無法修窗的窘境。

今年67歲、有輕度智能障礙的李阿姨，過往與老伴一起做回收，2年前老伴過世，2個身心障礙兒子又因被詐騙集團騙做人頭跑路，她獨居磚瓦房中，但屋梁早已開裂、牆壁漏水，去年颱風接連襲擊，更吹走屋瓦，只能用帆布蓋住，再吊水桶接水。

李阿姨家裡的窗戶，玻璃更早已不翼而飛，只能用木板、塑膠板稍微擋住寒風；年久失修的電線則全部裸露在外，延長線上積滿灰塵。此外，也因沒有廁所浴室，她平常只能在洗菜、洗碗的水槽接水，在廚房燒熱後直接洗澡。

活力老化推展協會理事長吳玉琴說，協會結合50個社福團體，在全台北、中、南、東15個縣市協助弱勢長者修繕房屋，去年共收到200案申請，最終修繕138戶，然而面臨工資、材料、物價上漲，企業捐贈減少，今年服務量能恐進一步被迫縮減。

屏東縣花木蘭文化產業發展協會執行長宋怡蕙說明，因近年原物料飛漲，導致同樣每戶新台幣10萬元的善款，面臨修屋頂就不能修電線、修浴室就沒辦法修窗戶的窘境；以李阿姨的家為例，光是要解決最基本的屋頂、窗戶和電線問題，粗估就要價至少新台幣20萬。

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「當寒流來的時候，其實在第一線還是會看到，有很多的老人在孤獨中被凍死」，宋怡蕙說，雖然老人家只會慢慢走向衰老，但若各界發揮善心，讓他們可以安全走完人生最後一段路，而非等失能後才用政府的錢住進機構，或許可讓台灣邁向文明社會的路，走得更圓滿。

「弱勢老人圓夢計畫」公益代言人朗祖筠說，政府有著各樣的福利政策，但一定有鞭長莫及、法規上難以觸擊的地方，「而當我們還在想家裡要不要多買台暖氣時，這些邊緣戶老人的家，卻是破洞的，門口的門檻等崎嶇地形，更導致他們根本無法出門。」雖然老人議題的募款，通常不是大家首選，但成熟的社會，在人老了之後不應該被社會遺棄，因此盼大眾一同關心。（編輯：陳政偉）1140114