東海大學推AI虛擬主播「默希」 展現數位校園

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（中央社記者趙麗妍台中14日電）東海大學推出AI虛擬主播—「默希」（Mercury），象徵科技與教育的結合，將以自然、溫婉的聲音及親切形象進行新聞播報，為東海大學帶來嶄新的數位校園體驗。

東海大學今天發布新聞稿，公共事務處長黃兆璽表示，「默希」將擔任東海大學新聞資訊播報的數位化窗口，每年提供超過500條新聞內容，涵蓋行政政策、學術成果、校園榮耀與生活資訊。

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黃兆璽說，「默希」的名字來自九大行星中的水星，象徵速度與智慧。東海大學賦予她更深層的意涵—「默希」以水之純淨、溫柔為核心，將以自然、溫婉的聲音及親切的形象進行新聞播報，成為東海師生生活中不可或缺的陪伴者。

黃兆璽指出，虛擬主播開啟教育與科技的新時代，作為「九大行星AI主播計畫」的開端，默希是東海大學數位創新的重要里程碑。未來陸續推出9名以行星命名的AI虛擬主播，每名主播將專注於不同的資訊服務領域。例如「金星」（Venus）主播將負責播報學生生活資訊，「木星」（Jupiter）主播專注於學術報導。（編輯：謝雅竹）1140114