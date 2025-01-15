青少年性病案例增 國教盟籲啟動性健康防治計畫

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（中央社記者陳至中台北15日電）國教行動聯盟衛福部福部疾管署統計指出，青少男女近年性病案例增長明顯，性病低齡化問題浮現，呼籲政府立即啟動青少年性健康防治計畫。

國教盟今天舉行記者會，包括中國國民黨籍立委羅廷瑋、台灣民眾黨籍立委陳昭姿、民主進步黨籍立委林月琴等人出席聲援。

國教盟引述疾管署統計指出，15到19歲男性淋病病例從2012年的111例，到2023年成長到756例，增幅超過6倍。同年齡的女性病例，更從2012年的26例，到2023年成長到222例，增加約9倍。

更令人擔心的是，10到14歲女性在2023年有41案例，遠高於同齡男性的4例。

國教盟理事長王瀚陽呼籲立即啟動青少年性健康防治計畫，透過跨部會合作，制定中央家庭教育政策，以及本土化性健康教育指導綱要。

陳昭姿表示，青少年性行為無法禁絕，但應盡早提醒預防性病、避孕措施，且台灣社會對性病的污名化和偏見，使許多人不敢就醫，應從教育體系和家長著手，增強相關觀念。

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林月琴表示，應教導青少年不要因性行為感到驕傲，也不要感到羞愧，因為隱晦不談，可能導致錯誤的性知識，使青少年暴露於性病的風險之中。她希望借重學校、家長教育，讓兒少及早累積正確的知識。

羅廷瑋提醒，在資訊爆炸的時代，網路上有太多網紅、KOL（意見領袖）傳遞性觀念。他希望政府不要忘記社會教育這一環，可試著提醒網紅的社會責任，或透過合作傳播，傳遞更正當、更好的性教育。（編輯：管中維）1140115