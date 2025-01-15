台大擬調成績制防分數膨脹 6成5學生憂影響學習

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（中央社記者許秩維台北15日電）台大學生取得A和A+成績的占比高達5成8，校方研擬調整。台大學生會今天公布調查，6成5學生憂心對學習產生不利影響；校方回應，下學期將開說明會，聽取學生意見。

台大學生成績近年來實施「等第制」，根據台大統計資料，A+和A的占比近10年從4成6增至5成8，主要來自A+的增幅。台大去年教務會議討論此案並研擬調整草案，例如90分至94分為A，95分以上為A+；或訂定A+人數比率，如10%至15%，仍在尋求校內共識中。

針對台大研擬調整成績草案，台大學生會於去年12月8日至今年1月8日期間，蒐集4676份台大學生問卷，調查結果於今天公布。

根據學生會調查顯示，超過7成學生不同意分數通膨為目前最須解決的問題；有6成5學生認為台大此時處理該問題將對學習產生不利影響，6成7學生認為將對升學造成不利影響。

針對校方研擬「將A+範圍由90至100分改為95至100分」草案，高達3330人（71.2%）非常不同意；若以調整GPA制度（4.3制改為4.0制）及限制每堂課A+比率作為改革方案，學生的滿意度則高於校方研擬調整A和A+分數範圍的草案。

台大學生會學權部長李瑞霖表示，校方應暫緩做出任何決策，花時間更全面蒐集資訊，並以開放態度廣納學生意見；校方應儘速召開公聽會，向學生說明「成績通膨」的定義與依據，並公布相關統計資料，共同研擬更完善的改革方案。

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台大教務處透過文字回應，分數膨脹的現象可能影響修課規劃，讓學生選課時重「甜度」，犧牲專業考量；而不同學院的分數標準不一、課程間評分差異，也會影響資源分配公平性；當5成8學生都是A或A+時，成績鑑別度也降低。

台大教務處提到，能理解學生擔心改變可能對學習不利，但改變是希望學習回歸公平性並降低分數競爭，目前已有至少5所大學希望一起改變；台大教務處正廣泛蒐集意見並研擬配套，預計下學期舉辦說明會，聽取學生意見。（編輯：陳政偉）1140115