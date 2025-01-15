台灣虎航日籍客大幅成長 擬再增鳥取等日本航點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北15日電）台灣虎航目前在日本有20個航點，並發現去年搭台灣虎航的日籍旅客大幅成長。台灣虎航表示，將規劃再增鳥取、帶廣、大分、神戶等日本航點。

台灣虎航今天舉行媒體餐會，台灣虎航董事長陳漢銘說，去年3月底邀請日本網紅內田理央為台灣虎航在日本市場的品牌大使，是非常正確的一件事，觀察4月開始的日籍旅客入境台灣人次，台灣虎航平均成長35%，而同時間台灣整體市場日籍旅客成長22%，台虎的成長動能高於市場表現。

陳漢銘說，部分日本航線的日籍旅客甚至達5成，例如日本岡山，所以岡山從以往每週只有3班，逐漸增加到現在每週12班。

台灣虎航商務長許致遠說，已規劃今年在日本新增位於北海道的帶廣、本州鳥取及九州的大分，神戶去年底已申請，正等待日方核准。

台灣虎航對日本市場深具信心，除了國人赴日熱度不減外，日籍會員明顯成長是重要原因，台灣虎航統計，2023年全年增加逾1萬8000名日籍會員，2024年全年增加逾3萬1000名日籍會員，至今日籍會員已逾10萬名。

台灣虎航去年雖取得香港航權；不過，仍未確定開航時間。

透過 Google News 追蹤中央社

許致遠說，今年也會再布局東南亞新航點，包括越南的芽莊、大叻及胡志明市，馬來西亞預計增加吉隆坡、檳城，先前飛過泰國曼谷和清邁也打算恢復。

陳漢銘說，台灣虎航去年營收達新台幣164.23億元，創歷史新高，希望今年超越去年，目標是180億元。（編輯：陳政偉）1140115