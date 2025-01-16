在野擬刪勞動部預算 洪申翰喊話將影響勞工權益

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（中央社記者吳欣紜台北16日電）立法院朝野黨團今天再度協商114年度總預算案，勞動部長洪申翰今天說，部分提案將讓勞動部運作困難、影響勞工權益，包含勞保業務單位恐只能運作到4月，影響退休金發放等。

在野黨立院黨團近日表態大幅減列各部會今年度文宣及業務費用，洪申翰今天透過勞動部臉書發布影片向立委喊話，盼預算審查不要用這種方式影響勞工需求跟權益。

洪申翰表示，在野黨把就業保險相關事務費全數刪除，這恐讓很多就服機構第一線工作人員影響薪資權益，也讓就服機構難運作。

洪申翰也說，勞動部許多政策包含育嬰留停補助、勞工紓困貸款、企業托育補助等都依賴媒體宣傳資源，好讓一般勞工或是企業可以了解到相關資訊來提出申請，但若媒體宣傳資源都遭大幅刪減，勞工難得到相關資訊恐衝擊權益。

洪申翰也提到，有部分立委提案要將勞動部跟勞動部所屬相關的經常性業務費直接凍結70%，這可能讓勞保業務單位只能運作到今年4月，大幅衝擊被保險人，包含保費收繳、退休金發放等，都會無以為繼。

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而發展署相關的職業訓練、就業輔導，甚至包含外國人勞動力聘僱，這些都是與勞工家庭權益相關等也會受影響。

洪申翰強調，勞動部業務經費都跟一般勞工權益息息相關，勞動部願意跟立法院好好對話且說明預算，但希望預算審查不要用這種方式影響勞工需求跟權益。（編輯：陳政偉）1140116