2024年郵輪外籍旅客占35%、高於疫情前 日本最多

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北17日電）台灣港務公司統計，2024年台灣全港群的郵輪旅客量約90萬人次，其中外籍旅客約占35%，高於疫情前，又以日本旅客最多。

台灣港務公司今天例行記者會，公布各港口營運情形；其中，郵輪表現不錯，包括基隆港、高雄港、蘇澳港、花蓮港及湖澎港等，2024年全港群的郵輪旅客量約90萬人次，雖距離疫情前2019年105.5萬人次的最高峰還有些差距，但外籍旅客的占比卻提升。

台灣港務公司統計，2019年外籍郵輪旅客共32.2萬人次，約占當年度全港群郵輪客的31%；2024年外籍郵輪旅客31.6萬人次，占全港群郵輪旅客量的35%。

台灣港務公司分析，去年郵輪外籍旅客中，日本占比最高達12.2%，其次是美國6.7%、德國3%、韓國2.5%；各港口中的郵輪外籍旅客，又以基隆港26.6萬人次最多，其次是高雄港3.5萬人次。

台灣港務公司說，去年載運較多外籍旅客的郵輪是地中海榮耀號，曾於1至3月及11至12月，採雙母港往返基隆與日本那霸，除載台灣旅客出港外，也創造日本旅客來台觀光商機。

台灣港務公司基隆分公司統計，基隆港國際郵輪復甦力道強勁，2024年郵輪共計331艘次、旅客78.7萬人次，雖僅達疫前高峰的83%，但其中外籍旅客人次已創歷史新高，達26.6萬人次，突破2018年25.7萬人次的天花板，為台灣國際觀光助攻。

台灣港務公司基隆分公司發現，2024年韓籍郵輪旅客與2018年相較，成長高達205.1%，前景看好，認為主要受惠於韓國旅行社包租歌詩達莎倫娜號造訪。

台灣港務公司分析，台韓兩國經濟水準相當、地理位置相近，未來市場成長空間極大，台灣港務公司今年已兩度接觸韓國最具規模的樂天旅遊，期望合作繼續增加台韓航線郵輪。

基隆港務分公司也分析郵輪旅客型態，2024年以「船進船出」到基隆港的郵輪旅客22萬8539人次，較2018年成長4.5%，而以「船進機出/機進船出」的郵輪旅客3萬7795人次，反較2018年稍微減少0.8%，研判疫後機票價格上漲不少有關。

透過 Google News 追蹤中央社

台灣港務公司說，為鼓勵業者拓展「船進機出/機進船出」客源、提高外籍郵輪旅客在台期間的人均消費，2025年加碼推出費率優惠，母港作業郵輪搭載外籍旅客數達全船旅客數的30%者，船方可享每名旅客減免新台幣100元旅客服務費的優惠。

台灣港務公司根據目前的國際郵輪預報統計，2025年來台郵輪預報共572艘次，比2024年414艘次，成長近4成；2025年郵輪旅客量估計約98萬人次，比2024年成長約8%。（編輯：陳政偉）1140117