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114年度總預算案 歲出至少將刪減939億元
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高醫次世代基因定序檢測門診 搶時間殲滅癌細胞

2025/1/17 17:50（1/17 18:11 更新）
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高雄醫學大學附設中和紀念醫院開設次世代基因定序檢測門診，透過次世代基因定序能快速偵測癌細胞中的基因變異供醫師診療參考，搶時間精準殲滅患者體內癌細胞。圖為高醫抽血站運作情形。（高醫提供）中央社記者林巧璉傳真 114年1月17日
高雄醫學大學附設中和紀念醫院開設次世代基因定序檢測門診，透過次世代基因定序能快速偵測癌細胞中的基因變異供醫師診療參考，搶時間精準殲滅患者體內癌細胞。圖為高醫抽血站運作情形。（高醫提供）中央社記者林巧璉傳真 114年1月17日
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（中央社記者林巧璉高雄17日電）癌症已連續42年蟬聯國人10大死因榜首，高醫今年1月起開設次世代基因定序檢測門診，率先導入不同癌別腫瘤內外科醫師看診，搶時間精準殲滅癌細胞。

根據衛生福利部最新調查，癌症已連續42年蟬聯國人十大死因榜首；2023年平均每9分53秒就有1人因癌症過世，相較於2022年的10分7秒，速度加快了14秒，顯示癌症仍是全民健康最嚴峻的挑戰之一。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天發布新聞稿指出，精準醫療與個人化醫療已成為癌症治療趨勢，癌症治療要有最佳效益，可透過生物標記（biomarker）檢測因基因突變而導致的癌細胞，但是一個個進行突變基因檢測曠日廢時，恐無法因應臨床治療的急迫性。

高醫表示，次世代基因定序檢測（Next Generation Sequencing, NGS）是以傳統定序方法為基礎開發出的高通量定序技術，能快速偵測癌細胞中的基因變異供醫師診療參考，及時為病人選擇最有效的藥物與治療。

為了幫患者搶時間精準殲滅癌細胞，高醫今年起新開設次世代基因定序檢測諮詢門診，並且率先導入不同癌別的腫瘤內外科專科醫師看診提供個人化諮詢，讓癌友可與醫師共同討論癌症治療的最佳方案。

一名73歲許先生，自2016年確診罹患攝護腺癌以來，9年來接受過手術、放射線療法、新型荷爾蒙療法及化學治療等多種標準治療，但病情控制效果非常有限。直到去年2月，透過次世代基因定序檢測，發現帶有BRCA2基因突變，隨後在3月開始使用PARP抑制劑治療。

許先生在短短6個月內攝護腺特定抗原（PSA）指數大幅下降，病情獲得明顯改善，生活品質也顯著提升。許先生說，如果能早點發現是基因突變，可以使用精準的標靶藥物，或許可以少受一些苦。

高醫院長王照元表示，次世代基因定序檢測讓癌症治療邁向更精準、更個人化的新紀元。這項突破不僅彰顯了精準醫療的重要性，也為許多罹患基因突變相關癌症的患者帶來嶄新希望，讓原本治療效果有限的病友看到生命的轉機。

王照元說，次世代基因定序檢測的應用能夠有效控制疾病進展之外，還能幫助醫師根據患者的基因特性，精準選擇最適合的治療方式，減少不必要的治療過程與副作用，讓患者在抗癌之路上走得更有效率。

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高醫說明，去年5月起，次世代基因定序檢測已納入健保給付範疇。實體腫瘤包括14大類癌別，血液腫瘤則有5大類，符合條件的患者可享有健保補助支付的檢測服務，減輕了民眾負擔，但每人每癌別終生給付一次。

此外，高醫次世代基因定序諮詢門診設於高杏門診，不僅有專精於不同癌別的醫師團隊提供個人化建議，還有資深護理師擔任專屬健康管理師，為患者量身打造個人化的藥物及護理照護計畫，並進行定期追蹤確保患者的健康狀況。（編輯：謝雅竹）1140117

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