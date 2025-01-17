高醫次世代基因定序檢測門診 搶時間殲滅癌細胞

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（中央社記者林巧璉高雄17日電）癌症已連續42年蟬聯國人10大死因榜首，高醫今年1月起開設次世代基因定序檢測門診，率先導入不同癌別腫瘤內外科醫師看診，搶時間精準殲滅癌細胞。

根據衛生福利部最新調查，癌症已連續42年蟬聯國人十大死因榜首；2023年平均每9分53秒就有1人因癌症過世，相較於2022年的10分7秒，速度加快了14秒，顯示癌症仍是全民健康最嚴峻的挑戰之一。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天發布新聞稿指出，精準醫療與個人化醫療已成為癌症治療趨勢，癌症治療要有最佳效益，可透過生物標記（biomarker）檢測因基因突變而導致的癌細胞，但是一個個進行突變基因檢測曠日廢時，恐無法因應臨床治療的急迫性。

高醫表示，次世代基因定序檢測（Next Generation Sequencing, NGS）是以傳統定序方法為基礎開發出的高通量定序技術，能快速偵測癌細胞中的基因變異供醫師診療參考，及時為病人選擇最有效的藥物與治療。

為了幫患者搶時間精準殲滅癌細胞，高醫今年起新開設次世代基因定序檢測諮詢門診，並且率先導入不同癌別的腫瘤內外科專科醫師看診提供個人化諮詢，讓癌友可與醫師共同討論癌症治療的最佳方案。

一名73歲許先生，自2016年確診罹患攝護腺癌以來，9年來接受過手術、放射線療法、新型荷爾蒙療法及化學治療等多種標準治療，但病情控制效果非常有限。直到去年2月，透過次世代基因定序檢測，發現帶有BRCA2基因突變，隨後在3月開始使用PARP抑制劑治療。

許先生在短短6個月內攝護腺特定抗原（PSA）指數大幅下降，病情獲得明顯改善，生活品質也顯著提升。許先生說，如果能早點發現是基因突變，可以使用精準的標靶藥物，或許可以少受一些苦。

高醫院長王照元表示，次世代基因定序檢測讓癌症治療邁向更精準、更個人化的新紀元。這項突破不僅彰顯了精準醫療的重要性，也為許多罹患基因突變相關癌症的患者帶來嶄新希望，讓原本治療效果有限的病友看到生命的轉機。

王照元說，次世代基因定序檢測的應用能夠有效控制疾病進展之外，還能幫助醫師根據患者的基因特性，精準選擇最適合的治療方式，減少不必要的治療過程與副作用，讓患者在抗癌之路上走得更有效率。

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高醫說明，去年5月起，次世代基因定序檢測已納入健保給付範疇。實體腫瘤包括14大類癌別，血液腫瘤則有5大類，符合條件的患者可享有健保補助支付的檢測服務，減輕了民眾負擔，但每人每癌別終生給付一次。

此外，高醫次世代基因定序諮詢門診設於高杏門診，不僅有專精於不同癌別的醫師團隊提供個人化建議，還有資深護理師擔任專屬健康管理師，為患者量身打造個人化的藥物及護理照護計畫，並進行定期追蹤確保患者的健康狀況。（編輯：謝雅竹）1140117