NET為弱勢兒少封館 80萬提貨券供挑新衣過新年

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（中央社記者吳欣紜台北18日電）延續10多年愛心的服飾品牌NET今天在開門營業前1小時，提供新台幣80萬元提貨券，專供不敢想在過年買新衣的經濟弱勢兒少盡情挑新衣，讓家扶基金會孩子實現「穿新衣、過新年」。

原本在上午11時營業的NET台北忠孝旗艦店提早1小時讓等在門外的家扶孩子進店，孩子們兩手拿著想買的衣服、外套，甚至是鞋子試穿，再一一放入購物籃中。

NET封館讓家扶孩子盡情買衣服，不少家扶孩子都說，從沒體驗過封館買衣服，「很新鮮」。

台北家扶中心表示，「過新年穿新衣」習俗對現代人習以為常，但對家扶孩子們卻不常見，由於經濟條件限制，添購新衣成奢侈行為。

台北家扶說，家扶家長常為省開銷，讓孩子們穿哥哥、姊姊汰換的舊衣，家扶孩子們只能穿著不合身衣物，又或是寒冷冬天僅能依靠一層層單簿衣服疊加抵禦寒流，卻仍凍得瑟瑟發抖。

台北家扶表示，NET如同嚴寒中雪中送炭，在家庭需要的時挹注暖意，約400名兒少受惠，近年更看到1歲以下嬰兒需要，另致贈每名嬰兒1萬元添購新衣。

挑選白襯衫的大三阿德說，未來有找實習面試需求，決定選較正式衣服，他原本已有西裝褲與西裝外套，就差襯衫，這次總算能補齊。

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小瑩生理期時常弄髒內褲，卻又沒錢買新內褲，僅能繼續穿舊內褲，感到很自卑且沒安全感，好在NET送暖，能買多件內褲、甚至是生理褲，可讓她在生理期時更換，再也不用為沒錢更換內褲而不安。

台北家扶表示，NET善舉可說是家扶親子1年中最期待活動，符合家庭需求，實現孩子們買新衣願望，NET愛心無限暖人心。（編輯：李明宗）1140118