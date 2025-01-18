台北無菸年貨大街上路一週 取締51件亂丟菸蒂

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（中央社記者陳昱婷台北18日電）台北年貨大街今年首度實施全面禁菸，北市府統計，上路一週以來，不僅衛生局取締8人違規吸菸，環保局也告發51件亂丟菸蒂，將持續稽查以提供民眾乾淨舒適的逛街環境。

迪化街台北年貨大街邁入30週年，市府首度實施無菸政策，公告活動場域11日至27日為全面禁菸場所，違者將被開罰新台幣2000元至1萬元。

台北市衛生局統計，政策上路7天以來，取締並開罰8人違規吸菸，且隨著每天發送簡訊提醒、雙語廣播、人員手舉牌沿街宣導，搭配台北迪化商圈發展促進會在現場勸導，取締數一天比一天減少。

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此外，台北市環保局同步在禁菸區外圍道路取締亂丟菸蒂，統計11日至17日共告發51件違規，每件依廢棄物清理法處3600元。環保局指出，相比去年同期告發70件，今年違規件數略為減少，顯示政策有所成效。

市府表示，首次無菸年貨大街由商業處、市場處、環保局及衛生局等局處共同執行稽查及取締，結合台北迪化商圈發展促進會宣導，盼提供民眾乾淨舒適的逛街環境，維護民眾不吸二手菸的權益。（編輯：陳政偉）1140118