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學測第2天考英文、國綜、國寫 應試帶有效證件

2025/1/19 07:17
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（中央社記者許秩維台北19日電）114學年學科能力測驗今天舉行第2天考試，考英文、國綜、國寫。大考中心提醒，考生應試時務必攜帶有效證件正本，考試期間日夜溫差大，注意保暖並適時調整衣物。

114學年學科能力測驗訂於1月18日至20日舉行，學測共有6考科，考生可自由選考，其中國文考科分為兩節施測，今天第2天考英文、國文一（國綜）、國文二（國寫）。

大學入學考試中心表示，歷年應試違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本，請考生務必攜帶應試有效證件正本（身分證、有照片的健保卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等其中之一）應試，有效證件不含學生證，健保卡需有照片才是有效證件。

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根據交通部中央氣象署天氣預報資訊，學測考試期間日夜溫差大，大考中心提醒考生多留意天氣狀況，適時調整衣物並注意保暖；考生如穿戴連帽衣服，或使用耳塞、口罩、手套、圍巾、非電子式傳統型暖暖包等，須配合監試人員檢查，以進試場後不影響辨識面貌為原則。

具傳輸、通訊、記憶、拍攝、錄影或計算功能的物品（如手機、智慧型眼鏡、智慧型手錶、智慧型手環等）、計算機、 電子辭典等不可攜帶入座；考生進試場就座前，應確認鐘錶的鬧鈴功能已關閉，放臨時置物區的手機應完全關機（含關閉鬧鈴、震動、提示音等所有功能）。1140119

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