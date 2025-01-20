花蓮卓溪黑熊入侵蜂場 圍捕未奏效籲周邊防範

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（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）花蓮卓溪鄉石平蜂場日前遭台灣黑熊入侵，20餘座蜂箱損毀；林業保育署獲報展開圍捕未奏效，已協助蜂農移置蜂箱，此案黑熊行為不太尋常，似乎無懼人類，通知周邊禽畜場防範。

林業及自然保育署花蓮分署今天表示，13日接獲卓溪鄉池姓蜂農通報，位於石平部落的蜂場飼養80餘個蜂箱，自11日起陸續發現蜂箱遭破壞，經清查約有20餘箱損毀。蜂農在蜂箱周邊發現黑熊排遺及熊窩，因此通報分署協助。

花蓮分署玉里工作站人員到場後，發現此地距日前遭黑熊入侵的梅醋工坊僅830公尺，位於海拔275公尺的原住民保留地，周圍以農田及果樹為主，入侵黑熊目測其體型，可能是與入侵梅醋工坊的同一頭，約30公斤，形體偏瘦小。

分署人員與蜂農溝通後，建議先移走蜂箱，移置完成前，每日派遣驅離小隊夜間巡守，並在現場架設自動相機監測。不料驅離小隊於13日晚間即與黑熊正面遭遇，經施放大龍炮、使用驅離槍等方式，黑熊才竄入森林。但接續數日，黑熊只要在驅離人員離開後，就繼續光顧養蜂場。

為避免在蜂箱完全移除前發生人熊衝突，花蓮分署14日在養蜂場外先搭設機動電圍籬，並設置誘捕籠啟動捕捉程序，希望先捕捉給予趨避訓練後再野放。但黑熊雖仍持續造訪蜂場，卻未觸發陷阱完成捕捉。

花蓮分署指出，由於蜂箱在17日晚間全部移置完畢，歷經5天的驅離任務暫告一段落，18日撤回誘捕籠。蜂農主動通報以及20餘座蜂箱的損失，將依「台灣黑熊生態服務給付」方案，分別發給通報獎勵金、入侵監測獎勵金，也會補償蜂箱蜂蜜損失。

花蓮分署提醒，此案黑熊行為不太尋常，似乎無懼人類。16日池姓蜂農至蜂場搬運蜂箱時，與黑熊近距離相遇，黑熊守在蜂箱旁不願離開。蜂農使用熊鈴及喇叭驅趕後與黑熊僵持了一陣子，因安全考量只能盡速離開現場。

池姓蜂農說，黑熊入侵也是養蜂多來第一次碰到，未來也考慮設置堅固的電圍籬，避免類似事件發生。

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由於周邊尚有禽畜養殖場，花蓮分署已通知禽畜場注意防範，並提供防熊工具及加強圍籬建議，以減少黑熊接近。

花蓮分署籲請民眾妥善管理戶外食物、垃圾、廚餘、飼料及肥料，避免吸引黑熊覓食，並強化養蜂場與禽畜養殖場的防護設施。如發現黑熊蹤跡，立即通報花蓮分署0800-000930。（編輯：郭諭儒）1140120