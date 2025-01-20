人工智慧皮膚新突破 中興大學開發仿生觸覺電子元件

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）國立中興大學研究團隊今天宣布，成功開發出模仿人類觸覺機械受器的人口裝置「人工默克爾盤」，為智能裝置開啟全新的觸覺感知時代，人工裝置正逐步擁有與生物相似的感知能力。

這款革命性的人工觸覺裝置以二維材料為基礎，由興大生醫工程所教授林淑萍與物理所教授林彥甫領導，兩人在今天的記者發表會中宣布，這項成果發表於高影響因子國際知名期刊「Materials Science & Engineering R」。

研究團隊說明，默克爾盤是人類皮膚中負責精細觸覺的感受器，可以感知輕微的壓力變化，如盲人藉由指尖默克爾盤來辨識點字。過往電子元件要達到仿生觸覺功能，電路板尺寸要將近手機螢幕大小，團隊將元件超微型化，縮小近1000萬倍，等於頭髮直徑大小，且感應更加靈敏，大幅提高未來的整合應用性。

研究團隊表示，運用二硫化鉬（MoS₂）作為導電通道、六方氮化硼（h-BN）作為絕緣層，並結合石墨烯（Graphene）浮動閘設計，打造出獨特的二維材料堆疊結構，不僅能夠模擬生物的神經突觸可塑性，還能展現獨特的觸覺反應特性，可以想像未來的機器人也許能擁有如人類一般的觸覺。

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林淑萍指出，透過這些功能，裝置能有效模仿人類觸覺中對形狀、曲線等細節的精準感知，而且這項技術在智能裝置領域的應用潛力無可限量。透過模仿生物觸覺系統的「慢適應行為」，這項人工神經裝置能融入電子皮膚（e-skin），未來可廣泛用於高精度義肢、機器人觸覺感應、警示系統，甚至是智能家居設備。

林彥甫認為，這不僅是一項科技上的成就，也是邁向人工智能裝置未來的一大步。未來團隊致力於將這項技術推向量產化，為半導體與人工智慧產業開啟更多可能性。在智能時代，觸覺不再僅屬於人類的專利。人工裝置正逐步擁有與生物相似的感知能力，將為未來科技帶來更深遠的影響。（編輯：李淑華）1140120