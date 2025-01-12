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北市攜手賓州大學 AI助高中生學Python

2025/1/12 13:56（1/12 14:31 更新）
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台北市與美國賓州大學合作「適性化AI輔助程式學習計畫」，高中生線上完成Python程式語言課程及測驗後，可取得教育局與AIT頒發的證書；台北市長蔣萬安（右起）、美國在台協會文化新聞組長王競時（Arend Zwartjes）與台灣大學資訊管理學系副教授孔令傑12日出席啟動儀式。中央社記者陳昱婷攝 114年1月12日
台北市與美國賓州大學合作「適性化AI輔助程式學習計畫」，高中生線上完成Python程式語言課程及測驗後，可取得教育局與AIT頒發的證書；台北市長蔣萬安（右起）、美國在台協會文化新聞組長王競時（Arend Zwartjes）與台灣大學資訊管理學系副教授孔令傑12日出席啟動儀式。中央社記者陳昱婷攝 114年1月12日
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（中央社記者陳昱婷台北12日電）盼培養出下一個輝達執行長黃仁勳，台北市攜手賓州大學推出「適性化AI輔助程式學習計畫」，高中生線上完成Python程式語言課程及測驗後，可取得教育局與AIT頒發的證書。

台北市教育局今天在美國在台協會（AIT）文化新聞組長王競時（Arend Zwartjes）、台北市長蔣萬安見證下，宣布與美國賓州大學合作的「適性化AI輔助程式學習計畫」啟動。

教育局說明，此計畫將賓州大學開發的AI學習系統與台灣大學資訊管理系副教授孔令傑的Python課程結合，並串接至台北市酷課雲平台，報名參與的14所高中、1100多名學生將能取得國際級教學資源，且完成課程、作業及測驗後，還會獲得教育局及AIT共同頒發的證書。

蔣萬安致詞表示，教育是所有市政的重中之重，也是百年大計，儘管成果並非短期內就會顯現，但他的目標是培養下一個黃仁勳、未來的超微半導體（AMD）董事長蘇姿丰，現在就要開始建立基礎。

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蔣萬安期許，透過今天啟動的這項計畫，讓學生能夠在母語、外語之外學習到程式語言這個第3語言，以在面對AI時代的挑戰時更具備競爭力。他承諾將持續以「AI驅動的智慧城市」為願景，深化資訊科技教育。

王競時表示，AIT很榮幸能支持美國與台灣之間的合作，為台灣學生創造更多機會，今天啟動的計畫只是美台教育合作中的一環，台灣和美國的未來領袖將繼續參與各種影響深遠的學術和國際交流計畫。（編輯：張雅淨）1140112

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