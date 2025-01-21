海關查獲非法新興菸品41萬件 國健署強化邊境攔截

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）菸害防制法新制上路將滿2年，非法新興菸品在台灣不只未絕跡，仍有不少人自海外偷帶回自用或販售，根據統計，海關查獲非法新興菸品41萬件。國健署今天表示，將強化邊境攔截。

適逢寒假，加上農曆新年連假將至，衛生福利部國民健康署今天舉行記者會提醒民眾出國千萬不要以身試法，勿攜帶非法電子煙、加熱菸入境，以免荷包失血，即使帶回國目的只是自用，最高可罰新台幣500萬元罰鍰。國健署副署長賈淑麗表示，不要心存僥倖，關務署一定嚴格查緝。

菸害防制法修正案民國112年3月22日上路，電子煙及未經健康風險評估審查通過加熱菸等新興菸品皆違法，不可在台灣製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告。截至今年1月10日，無加熱菸通過健康評估，僅6家完成申請審查、繳納費用與行政審查，目前查核中。

財政部關務署主任秘書蔣慧君表示，入境台灣禁止攜帶電子煙或加熱菸，一般民眾最高罰500萬元、業者最高罰5000萬元，自112年3月22日至113年12月31日，海關查獲電子煙13萬支、加熱菸28萬餘條。台灣周圍國家多數未禁止販售新興菸品，常有旅客在不知情情況下攜帶返台。

賈淑麗說，阻擋新興菸品入侵，必須從上中下游分階進行稽查，製造輸入屬於上游，未來海關攔檢會加強力道，目前海關只要查獲非法菸品，全數移送衛生單位調查，裁罰案件率已達56%至58%，銷毀12萬件非法品。

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中游聯防需與網路業者合作，賈淑麗表示，國健署定期與網路業者舉行會議，提升網路平台業者自律，業者配合會員實名驗證等追查真實行為人，進行關鍵字監測、圖片辨識等，自主下架違反菸害防制法商品，同時官方與業者建立綠色通道，即時溝通，以下架違反菸害防制法產品。

下游則是使用者端，賈淑麗說，在台灣使用非法新興菸品也會被開罰，最高可罰1萬元，各縣市自去年10月、11月開始加強查察非法使用，裁罰案件從原本404件增至千件以上。綜合所有上中下游查緝，裁罰案件已超過4000件，裁罰金額約3.5億元。（編輯：管中維）1140121