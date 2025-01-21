青少年電子煙使用率倍增 國健署提醒家長留意4徵兆

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）今天是寒假第一天，青少年電子煙使用率5年內倍增，國健署提醒，近期發現網購交換禮物出現號稱「電子糖果」的新興菸品，不能不慎，同時提供孩子抽電子煙4徵兆，請家長留意。

衛生福利部國民健康署今天舉行記者會說明青少年吸菸行為，根據112年調查顯示，國中學生電子煙使用率由107年1.9%上升至112年3.2%；高中職學生由107年3.4%竄升至112年6.3%，青少年使用電子煙的情形在5年間快速倍增，推估超過5.4萬名青少年正在使用電子煙。

電子煙是類菸品，全面禁止攜帶、使用、販售，但國健署網路監測發現不少業者「掛羊頭賣狗肉」，出現類菸品或指定菸品品牌與型號名稱變形，國健署菸害防制組簡任技正劉家秀舉例說明，如有業者將新興菸品廠牌名，混搭在歐洲原裝巧克力、潮牌服飾字樣，降低檢舉下架風險。

違法商品業者行銷手法也不斷改變，劉家秀提醒，網購交換禮物要注意 「電子糖果」，這個產品並非糖果，而是業者將產品圖片替換成糖果、點心、水果或偽裝成其他物品，規避查緝，家長務必留意孩子購買或從同學、朋友交換回來的禮物，避免誤觸電子煙。

家長想察覺孩子是否偷偷使用電子煙等新興菸品並不困難，劉家秀提供4徵兆，第1是「不明裝置」，如孩子書包、床鋪、衣櫃、身上有不明用途電子產品或充電器、金屬線圈或裝不明液體瓶罐或液體匣；第2為「不明氣味」，孩子房內、衣物有難以解釋的甜味及水果味。

第3則是「不明的花費」，劉家秀說，偷偷使用電子煙等新興菸品的孩子零用錢或打工收入會消耗快速，或有不明用途的網購；第4是「驟變的行為」，孩子情緒及行為發生變化、或頻感頭痛噁心，因電子煙油尼古丁會影響大腦系統導致行為衝動、學習困難、暴躁易怒、焦慮不安等。

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董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也透過新聞稿指出，菸商已推出「智慧電子煙（Smart Vapes）」，不僅配備觸控螢幕及藍牙等高科技功能，還內建遊戲及積分排名系統，明顯就是鎖定年輕人行銷推廣，家長要特別注意孩子手上突然出現的電子設備，可能就是新興菸品。

台大醫院家醫部主治醫師江建勰說，電子煙透過電子裝置加熱液體煙油產生氣霧供使用者吸入，含有尼古丁與致癌物質等。尼古丁是「大腦毒藥」，影響兒少大腦發育，還可能導致精神問題和學習困難，電子煙比指頭還小的煙彈，尼古丁含量可抵最多30包傳統紙菸。（編輯：李淑華）1140121