乳癌篩檢率僅3成 病友協會破解5心魔

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（中央社記者曾以寧台北22日電）公費乳癌篩檢對象今年起擴大到40歲至74歲，過往全台乳癌篩檢率僅約3成。乳癌病友協會整理5大常見「不篩心魔」，提醒早期5年存活率逾9成，勿錯過黃金治療時機。

最新癌症登記資料顯示，111年乳癌發生率較前1年增加9.5個百分點，早期乳癌因公費乳癌篩檢持續推廣，發現比率為46.1%，增加5.5個百分點。不過，衛福部調查也發現，2023年全台乳癌篩檢率僅33%。中華民國乳癌病友協會透過新聞稿，破解過往調查發現的5大常見「不篩心魔」。

第1，自認不是高危險群，所以不用篩檢。許多女性自認不是高危險群，又未達公費篩檢年齡，罹癌風險低，而未篩檢。然而，國內每年增加的乳癌病友都突破萬名，且其中有80%到85%乳癌患者並無家族病史，近年來年輕癌友也逐漸增加，篩檢對所有女性都非常重要。

第2，乳房篩檢會很痛，只要自我檢查就好。根據2024年乳癌認知調查發現，女性擔心乳房篩檢造成的劇烈疼痛感，只願意以自我檢查的方式替代儀器篩檢。但早期乳癌通常沒有明顯症狀或是腫塊不明顯，若以前沒有實際觸摸過腫塊，恐怕也很難警覺異狀，建議忍耐5分鐘的不適，換取對身體有更進一步的了解。

第3，乳房X光攝影有輻射，說不定更容易造成其他病變。協會指出，其實乳房X光攝影使用的輻射量極低，且X光攝影已被證實是目前有效的乳癌篩檢方法之一。對於乳房組織較緻密的年輕女性，則可結合超音波檢查或自費採取3D乳房攝影，提升準確性。

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第4，自費乳房篩檢昂貴，等公費篩檢時間到再說。協會提醒，今年起，政府已擴大公費乳癌篩檢年齡，40歲以上未滿75歲女性皆可以免費接受定期乳癌篩檢，讓篩檢不再是經濟負擔。常見乳房攝影及超音波自費金額則約新台幣1000到2000元，新型3D乳房攝影自費金額也在5000元內。

第5，萬一篩檢出乳癌，該怎麼辦。不少女性擔心罹癌後造成家庭經濟負擔或家庭照顧支援不足的恐懼，不想面對自己的身體健康狀態。協會理事長黃淑芳以自身經驗分享，早期乳癌病友5年存活率超過9成，目前乳癌用藥健保給付覆蓋率也逐漸擴大，呼籲勿讓鴕鳥心態延誤治療。（編輯：管中維）1140122