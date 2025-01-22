4年6火警 全台557護理之家消防衛福部20億完成整修

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（中央社記者沈佩瑤台北22日電）2018年台北醫院護理之家大火燒死15人、14人受傷，據統計2021起4年間共6家護理之家火警。衛福部斥資20億，自2019年起陸續整修全台557家護理之家消防安全設備完成，並納入設置標準。

目前全台護理之家有557家，住民約4萬3000多人。衛福部護理及健康照護司今天發布新聞稿表示，在2019年到2024年期間，在行政院支持下投入新台幣20億元，透過護理之家公共安全設施設備補助計畫，與地方政府及公私立護理之家協力合作，完成557家護理之家「自動撒水設備」、「119火災通報裝置」、「寢室隔間與樓板密接整修」、「電路設施汰換」4項消防安全投資。

護理及健康照護司司長蔡淑鳳接受媒體聯合電訪說明，根據過去火災案例，起火點經常在寢室，實證指出「自動撒水設備」可控制火勢成長，降低81%住民傷亡。

而「119火災通報裝置」可同步自動通報消防局的救災救護指揮中心，蔡淑鳳表示，少了一個打電話報案動作，可望爭取更多搶救時間，至於「寢室隔間與樓板密接整修」，是因過去案例發現，當寢室隔間與樓板不夠密接，導致濃煙或有毒物質擴散到其他房間，很多個案是在逃生過程中被嗆死。

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蔡淑鳳說，電路設施汰換也是重點之一，電線老舊導致發生火災，是常見原因之一；目前557家都改善完成，並且已納入設置標準，未來新設立護理之家都要符合規定，另外，也將防災演練納入評鑑項目之一。

依內政部消防署災情資料，2021至2024間，有6家護理之家發生火警，共疏散126人、無傷亡，春節將近，衛福部呼籲，護理之家與民眾在春節期間，仍須注意用電消防安全。（編輯：陳仁華）1140122