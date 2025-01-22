2024南部十大消費新聞 蘇丹紅、寶林茶室聚焦食安

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（中央社記者林巧璉高雄22日電）消基會南區分事務所今天公布「2024南部十大消費新聞」，其中食安相關新聞就占3名，包括「蘇丹紅」、寶林茶室與日本小林製藥紅麴案等，消基會籲政府更重視食安守護民眾健康。

消基會南區分事務所今天舉行記者會，公布去年南部十大消費新聞，消基會南區分事務所主委徐祥禎表示，消基會先從去年百則消費新聞中，挑出30則，再由專家學者、消費者、志工、消保官等近百人挑出十大新聞。

徐祥禎說，從此次前十大新聞排名可看出南部消費者相當重視食安問題，食安問題這次有3則新聞入榜，包括第1名的進口辣椒粉驗出「蘇丹紅」色素、第2名寶林茶室食物中毒釀6死，以及第4名日本小林製藥紅麴風波延燒台灣等。

消基會南區分事務所副主委黃家豪則說，寶林茶室中毒事件是由消基會律師協助受害者打團體訴訟，日前檢察官起訴5人，此案初步看到成果，也盼後續會有更多完善補償措施，而政府也應更重視食安保障民眾健康。

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消基會南區分事務所副主委孫述平說，此次十大消費新聞中有安泰醫院火災，這件事讓人看到整體醫療體系隱憂，醫療機構每年都須評鑑，相關單位應檢討評鑑是否確實或淪為形式。

孫述平說，安泰醫院火災與寶林茶室事件都有出人命，過去大家想像中的食安問題頂多上吐下瀉，沒想到還會出人命；更沒想過住院、在醫院工作，竟會遇到奪命火災，全台醫院都應檢討消防設備及應變能力等。（編輯：陳仁華）1140122